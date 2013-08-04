Hazine Müsteşarlığı'ndan Türkiye'nin en borçlu belediyelerinin listesi

Hazine Müsteşarlığı'nın 30 Haziran itibariyle alacaklarının toplamı 20,5 milyar lira oldu. Mahalli idarelerin Hazineye olan 13,6 milyar liralık borcu, Hazine alacaklarının yüzde 66'sına karşılık geliyor. Mahalli idarelerin Hazineye olan borcuyla, 2,5 milyar dolara ihale edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi üç köprü yapılabiliyor. Hazineye en çok borcu olan belediye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, en az borç ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait.

AA'nın haberine göre, Hazine Müsteşarlığının yılın ilk yarısına ait geçici verilerine göre, mahalli idarelerin Hazineye olan borcu, Hazine alacaklarının yüzde 66'sına karşılık geliyor. Hazinenin 44 mahalli idare ve bağlı şirketten 13 milyar 607 milyon lira alacağı bulunuyor. Bu rakamın 6 milyar 588 milyon lirası vadesi geçmiş, 7 milyar 19 milyon lirası ise vadesi gelmemiş alacaklardan oluşuyor.

Hazinenin mahalli idarelerden alacaklarının büyük bölümünü büyükşehir belediyeleri ve bu belediyelerin şirketlerinden alacakları oluşturuyor.

En borçlu belediye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Borçlu belediyelerin başında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geliyor. Belediyenin 2 milyar 314 milyon lirası vadesi geçmiş olmak üzere toplam 5 milyar 564 milyon lira borcu bulunuyor.

Borçlu mahalli idareler listesinin ikinci sırasında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Belediyenin borçları 2 milyar 92 milyon lirası vadesi geçmiş olmak üzere toplam 2 milyar 247 milyon liraya karşılık geliyor. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü 592 milyon, ASKİ ise 329 milyon liralık borçla listede yer alıyor.

Mariç-Marmaris-İçmeler-Armutalan Belediye Birliği de listenin üst sıralarında bulunuyor. Birliğin, Hazineye, tamamı vadesi geçmiş 1 milyar 382 milyon 617 bin liralık borcu bulunuyor.

Hazinenin ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesinden 649 milyon, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden 529 milyon, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 366 milyon, Didim Belediyesinden 306 milyon, Bursa Büyükşehir Belediyesinden 237 milyon, İskenderun Belediyesinden 128 milyon, Antalya Büyükşehir Belediyesinden 105 milyon, Bafra Belediyesinden 100 milyon lira alacağı bulunuyor.

Hazineye en az borçlu belediye olan Mersin Büyükşehir Belediyesinin ise vadesi gelmemiş 911 bin lira borcu bulunuyor.

Hazine Müsteşarlığının yılın ilk yarısına ait geçici verilerine göre, Hazineye borcu olan mahalli idareler ve borç miktarları şöyle:

MAHALLİ İDARELER VADESİ GEÇMİŞ (BİN LİRA) VADESİ GELMEMİŞ (BİN LİRA) TOPLAM (BİN LİRA)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.314.158- 3.250.358- 5.564.516

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.092.275- 155.148- 2.247.423

MARİÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ 1.382.617- 0- 1.382.617

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 131.413- 517.973- 649.386

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) 250.664- 342.257- 592.921

GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD. 0- 529.328- 529.328

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 108.808- 257.255- 366.063

ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0- 329.661- 329.661

DİDİM BELEDİYESİ 157.674- 148.479- 306.153

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0- 237.251- 237.251

İSKENDERUN BELEDİYESİ 33.693- 95.163- 128.856

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.008- 104.366- 105.374

BAFRA BELEDİYESİ 0- 100.978- 100.978

DALAMAN BELEDİYESİ 292- 96.416- 96.708

BANDIRMA BELEDİYESİ 84.477- 9.694- 94.171

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0- 92.661- 92.661

ASKİ - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0- 79.830- 79.830

KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0- 63.072- 63.072

BATMAN BELEDİYESİ 0- 56.683- 56.683

MALATYA BELEDİYESİ 0- 52.531- 52.531

İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0- 47.943- 47.943

FETHİYE BELEDİYESİ 0- 29.635- 29.635

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0- 28.206- 28.206

ALANYA BELEDİYESİ 0- 24.654- 24.654

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0- 21.907- 21.907

MİLAS BELEDİYESİ 3.633- 13.734- 17.367

DENİZLİ BELEDİYESİ 0- 16.728- 16.728

KOSKİ-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0- 16.247- 16.247

FOÇA BELEDİYESİ 0- 13.159- 13.159

ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0- 12.050- 12.050

SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0- 11.946- 11.946

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0- 10.998- 10.998

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0- 10.968- 10.968

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0- 4.120- 4.120

ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0- 3.841- 3.841

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0- 2.054- 2.054

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0- 911- 911

BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0- 848- 848