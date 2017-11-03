Türkiye'nin elektrik üretiminin sadece yüzde 0.4'ü güneşten

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ELEKTRİK Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder, Türkiye\'nin elektrik üretiminin sadece yüzde 0.4\'ünün güneş enerjisine dayandığını söyledi.

EMO Antalya Şubesi\'nin bu yıl 9\'uncusunu düzenlediği Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Rixos Downtown Otel\'de başladı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder, Türkiye\'de yenilenebilir enerji kaynakları konusunda söylemde birleşildiğini, ancak uygulamada bunun sağlanmadığını söyledi. 2016 yılsonu itibarıyla elektrik üretiminin 274.4 milyar kilowatt/saat (kWh) olduğunu belirten Önder, bunun yalnızca 1 milyar kWh\'sinin, yani yüzde 0.4\'ünün güneş enerjisine dayandığını söyledi. Rüzgarda 15.5 milyar kWh ile toplam elektrik üretiminin yüzde 5.7\'sinin elde edildiğini kaydeden Önder, \"2016\'da elektrik üretiminde ilk sırayı doğalgaz almış ve diğer ithal kaynaklarla birlikte dışa bağımlılığımız yüzde 51\'i bulmuştur\" dedi.

ÇELİŞKİLİ DURUM

Lisanssız üretim faaliyetinin daraltılmaya çalışıldığını belirten Önder, yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimlerin bir taraftan teşvik edilir gibi gösterildiğini, diğer taraftan maliyetleri artırdığı gerekçesiyle kısıtlanmaya çalışıldığını söyledi. Önder, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nın Nisan 2017\'de açıkladığı Milli Enerji ve Maden Politikası\'na, enerji politikalarının uygulamalarına bakıldığında nükleer ve kömüre yönelik teşvikler, alım garantileri, fiyat garantileri dikkat çekmektedir. Öncelikle bu kaynaklara yapılan teşviklerin bizzat yenilenebilir enerji önünde engel oluşturduğunun farkında olmak gerekir. Diğer yandan uygulamalardaki çelişkiler yenilenebilir enerji alanında garip sonuçlar yaratmaktadır. Bir tarafta yürürlükte olan bir yasa ve bu yasaya göre yenilenebilir kaynaktan örneğin rüzgardan üretilecek enerjiyi belli bir fiyattan devletin alma zorunluluğu; diğer taraftan yine devletin yine aynı yenilenebilir kaynaktan almayı garanti ettiği elektrik ama bu sefer önceki yasada belirtilen fiyatın yarısı. Bu çelişkili durum yenilenebilir potansiyelin değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin sürmesine neden olmaktadır.\"

DEPOLAMA SORUNU

Yenilenebilir enerji alanında önemli bir engel olarak depolama sorunu bulunduğunu belirten Önder, \"Yenilenebilir enerjiler hem kesintili hem de çok sayıda farklı üretici tarafından üretildikleri için elektrik şebekelerine bağlantı noktasında ciddi yönetim zorlukları doğurmuştur. Eğer yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimleri, üretildikleri yerlerde öz tüketim için depolanabilseler, çok daha verimli ve etkin bir enerji yönetimi sağlanabilecektir\" diye konuştu.

ANLAŞMAYA ZORLAYACAK YAPI

Önümüzdeki günlerde tüketicileri ilgilendirecek \'Son Kaynak Tedarik Tarifesi\'nin gündeme geleceğini vurgulayan Önder, \"Serbest tüketicileri küçük ve büyük tüketici sınıfına ayıracak olan bu tarife yapısında büyük tüketici sınıfında yer alan tüketicileri ikili anlaşmaya zorlayacak bir yapı oluşturulmaya çalışılmaktadır\" dedi.



FOTOĞRAFLI