Türkiye'nin 'El Clasico'su 2012'de son kez oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak 2012'nin son derbisini hakem Halis Özkahya yönetecek.



Türk futbolunun kalbi bugün derbi maçla atacak. Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, 2012'nin son derbisinde karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak dev maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Kariyerinde ikinci derbisine çıkacak Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ile Volkan Narinç yapacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.

Bu önemli karşılaşmanın canlı anlatımını Skorist.com'dan takip edebilirsiniz.

26 puanlı Medical Park Antalyaspor'un bir maçı eksik olduğu Süper Lig'de 16'ncı haftaya Galatasaray 29 puanla lider, Fenerbahçe ise 27 puanla ikinci sırada girdi.

Beşiktaş'ın ardından 32 golle ligin en çok gol atan takımı Galatasaray, Türk Telekom Arena'da büyük taraftar desteği altında oynayacağı derbide rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, kendi evinde oynadığı son 4 lig maçından ise sadece 1'ini kazanabildi.

Trabzonspor'dan sonra 14 golle ligin en az gol yiyen takımı Fenerbahçe ise, taraftar desteğinden yoksun mücadele edeceği derbiyi kazanarak, liderliği rakibinden devralmayı amaçlıyor. Sarı-lacivertli takım, bu sezon ligde rakip sahada oynadığı 7 maçtan ise sadece 1'inde galip gelebildi.



6 futbolcu sarı kart ceza sınırında



Sarı-lacivertli takımda derbi öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mehmet Topal, Meireles, Cristian, Gökhan Gönül, Hasan Ali Kaldırım ve Bekir İrtegün, derbide forma giyip birer kart daha görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, 17'nci haftadaki Kardemir Karabükspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



Hakan Balta cezalı



Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta, sarı kart cezalısı olması nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Ligde son yapılan Sivasspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Hakan Balta, yarın Fatih Terim'in tercihleri arasında olamayacak.

Öte yandan, sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Sercan Yıldırım ile Ujfalusi de Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda, Fenerbahçe mücadelesi öncesi Hamit Altıntop ile Cris, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.