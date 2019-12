-Türkiye'nin ekonomisi sağlam KOCAELİ (A.A) - 02.11.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Cengiz Topel Havaalanı'nın sivil uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cengiz Topel Havaalanı'ndan ilk kez sivil uçuşları başlattıklarını, bunun Kocaeli için değil, Sakarya, Bolu, Düzce ve Bilecik için de önemli bir olay olduğunu söyledi. İlk uçuşun Trabzon'a gerçekleştirileceğini aktaran Ergün, ''Bu nokta sadece Trabzon değil, Artvin, Gümüşhane, Rize, Giresun ve Batum olarak da algılanması gerekir. Yani geniş bir bölge olarak algılamayız. Marmara Bölgesinde yaşayan Karadenizli vatandaşlarımızı dikkate aldığımızda ilk uçuşun Trabzon'a yapılmış olması ayrı bir öneme sahip'' diye konuştu. -Türkiye'deki değişim- Türkiye'nin son yıllarda ekonomiden dış politikaya, demokratikleşmeden sosyal politikalara kadar hayatın her alanında ilerleme kaydettiğini anlatan Ergün, sözlerini şöyle devam etti: ''Bugün eğitme, sağlığa adalet, enerjiye, tarıma hangi alana bakarsanız bakın geçmişte kıyaslanmayacak kadar iyi bir noktada olduğumuzu görebiliriz. Türkiye büyük bir ülkeyse, böyle bir ülkede büyük düşünmek, büyük projeler üretmek, hayata geçirmek gerekiyor. Biz hep bunun gayretini taşıdık. Ülkemizin ihtiyaçlarını belirledik ve çözüm yollarını belirledik. Bu ülkenin kaynaklarının israf edilmediği ve milletini yararına olacak şekilde kullanıldığı zaman nelerin başarılabileceğini artık çok iyi biliyoruz. Türkiye geçmişteki sorunlarını çözüyor ve bir yandan da gelecek 30 yılın 40 yılın hesaplarını, planlarını yapan bir ülke. Türkiye'nin yaşadığı büyük değişimin, yaşadığı istikrarın ve beslediği büyük gelecek umudunun kıymetini iyi bilmeliyiz. Merkezi idare, yerel yönetimler, sivil toplum el ele vererek ülkemizi hakettiği seviyeye taşımalıyız. Elde ettiğimiz bütün başarılar bu birlik ve beraberlikten, bu sinerjiden doğdu. Türkiye'nin yaşadığı bu değişim hedefler tamamen yakalanmadan, milletimizin beklentileri bir bir gerçekleştirmeden bitmeyecektir. Türkiye'nin büyüklüğüne inanan, gelişmeleri inceleyen bilgi toplumu olmaya doğru adımlarını sıklaştıran yeni nesille dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki yerimizi muhakkak suretle alacağız.'' -Türkiye yoluna emin adımlarla devam ediyor- ''2023 yılında yılda 500 milyar dolarlık ihracat yaparak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız'' diyen Ergün, şunları kaydetti: ''Bugün Türkiye, dış politikada sözü dinlenen, dostluğuna ihtiyaç duyulan bir ülkedir. Bugün Türkiye en sağlam en çok güven duyulan ekonomilerden birine sahiptir. Yanı başımızdaki Avrupa'da müşkül durumlar ortaya çıkmışken Türkiye yoluna emin adımlarla devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda reel sektörün ihtiyaç duyduğu mikro reformları gerçekleştirdikçe işletmelerimiz daha rekabetçi bir hale kavuşmuş olacak. Daha ileri teknolojili ve yüksek katma değerli bir üretim aşamasına da geçmiş olacağız. Ülkemizdeki zenginliği, üretimi ve istihdamı gün geçtikçe daha fazla arttırmış olacağız. Demokrasi, özgürlükler gelişsin ama hukuk sistemi gelişmesin diyemeyiz. Bilim ve teknoloji de üst lige çıkalım ama eğitimde yerinde sayalım diyemeyiz. Bu nedenle hayatımızın her alanını birlikte kurgulamak, insanımızın hayatını kolaylaştıran, güzelleştiren her adıma birlikte önem vermeliyiz.''