Türkiye'nin ekonomik çekiciliği artıyor

Uluslararası Lojistik şirketi DHL'nin yaptırdığı Global Connectedness Index 2012 araştırması, 144 ülkenin dünya ile ticari, finansal, teknoloji ve insan gücü kriterleri açısından bağlantılarını ve buna bağlı olarak küreselleşme açısından fırsat ve zorluklarını ortaya koydu.

Araştırmaya göre ülkelerin dünya ile ilişkilerinin artması, küresel ekonomik büyümeyi hızlandıracak ve bu büyümeyi sağlayacak ülkelerin başında Türkiye ile Meksika geliyor.

DHL tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Global Connectedness Index 2012 Araştırması'nı ''ünlü ekonomistlerden'' Pankaj Ghemawat ve Steven A. Altman hazırladı. AA muhabirinin söz konusu araştırmadan derlediği bilgilere göre dünya, 2007 yılına oranla daha az küresel. Bu sonuç, özellikle yaşanan son küresel ekonomik krizin ardından ülkeler arasındaki ticaret, yatırım, teknoloji ve insan gücü ilişkilerinin beklenenin aksine artmadığını, yani azaldığını gösteriyor.

Ülkelerin dünya ile ilişkilerinin artmasının, küresel ekonomik büyümeyi hızlandıracağı üzerinde durulan araştırmada, bu büyümeyi sağlayacak ülkeler arasında Türkiye ve Meksika'nın öne çıktığı vurgulanıyor.

Araştırmanın fırsatlar ve olası zorluklar bölümünde Goldman Sachs Ekonomisti Jim O'Neill, dikkatlerin BRIC ülkeleri olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'de yavaşlayan büyüme ve artan maliyetler nedeni ile MIST ülkeleri olarak adlandırılan Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye'ye kaydığını ifade ediyor.

Öte yandan O'Neill, bu ülkeler arasında da en yüksek potansiyele sahip olan ülkelerin Türkiye ve Meksika olduğunun altını çiziyor.

O'Neill, ekonomileri hızla gelişen ülkeler olan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'e dikkat çektiği ve bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşan ''BRIC'' grubu ifadesini, 2001 yılında küresel finans dünyasına kazandıran ekonomist olarak biliniyor.



Araştırmaya göre, Türkiye'nin 2005-2009 yılları arasında yükselen bir grafik sergileyen küresel bağlantıları, son iki yıldır da istikrarlı bir çizgiye sahip. Global Connectednes Index 2012'nin sonuçlarına göre Türkiye, genel sıralamada 56. sırada yer alarak, 68. sıradaki Rusya, 84. sıradaki Meksika ve 74. sıradaki Çin'in önünde yer alıyor.



