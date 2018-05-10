Türkiye'nin ekonomi yönetimi, İngiltere'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Türkiye'nin ekonomi yönetimi, bir dizi yatırımcı görüşme yapmak için Londra'ya gideceği öğrenildi.

Reuters'ın aktardığına göre, Yetkililer, 'son gelişmelerle bozulan güven algısını Türkiye'nin orta vadeli hedeflerini anlatarak iyileştirme amaçlayacak.' Erdoğan'ın geniş katılımlı bir ekonomi heyetiyle gerçekleştireceği belirtilen İngiltere ziyareti 13-15 Mayıs'ta planlanıyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de gerçekleştireceği yatırımcı görüşmeleri hafta sonundan itibaren başlayacak.

Dün gerçekleşen ekonomi zirvesi 14.00'de başlayıp 2.5 saat sürmüştü. Toplantının ardından açıklanan 18 maddelik açıklamada "Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır" ifadesi de yer alıyordu.

Ayrıca Erdoğan'ın 2011 yılından beri yapılan Tatlı Dil Forumu’na katılacağı öğrenilmişti. 13-15 Mayıs'ta yapılacak olan bu ziyarette Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Başbakan Theresa May ile görüşecek.