Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılabilmesi için ne gerekiyor?

Estonya'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 15 Ekim Salı günü Kadıköy'de Hollanda ile kader maçına çıkacak. Türkiye'nin mutlaka galibiyet alması gereken maçta, FIFA dünya sıralamasında ilk 8'e girmeye çalışan Hollanda da galibiyet istiyor.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Estonya ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi Burak Yılmaz ve Umut Bulut'un golleriyle kazanan millilerin önünde tek engel Hollanda kaldı.



Hesaplar karışık



Türkiye'nin puan olarak en yakın rakibi Romanya, gruptaki son maçında Estonya deplasmanında üç puan arayacak. A Milli Takım, Hollanda ile berabere kalırsa Romanya'nın Estonya karşısındaki her türlü beraberliği Türkiye'ye yarayacak ancak bu kez Macaristan'ın Andorra karşısında oynayacağı maç beklenecek. Macaristan, uzak bir ihtimal olsa da Milli Takımın beraberliği halinde Andorra'yı 9'dan fazla farklı yenerse ikinciliğe ortak olacak.

Eğer Milliler Hollanda'ya evinde mağlup olursa Romanya'nın Estonya karşısında alacağı her türlü puan, Ay-yıldızlı takımı ikincilik koltuğundan indirecek. Milli takım için en kötü ihtimal olan Hollanda mağlubiyeti halinde, Romanya'nın da mağlup olması Macaristan'ın ise Andorra'ya 9 fark atmaması gerekecek.



Hollanda'nın tek amacı kazanmak



FIFA dünya sıralmasında ilk 8 sırayı alan takımlar kura çekiminde seri başı olarak yer alacak. Şu an 8. sırada bulunan Brezilya, ev sahibi durumda olduğu için ilk 7'ye girmek grup kuralarında seri başı olmak için yeterli olacak. Hollanda ise bu sıralamada Brezilya'nın altında 9. sırada yer alıyor. 1058 puanda yer alan Hollanda'nın en yakın rakipleri 7. sıradaki Uruguay ve 6. sıradaki Belçika. Eylül ayında oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkartan Hollanda, maçlarını kazanıp FIFA klasmanında ilk 7'nin içinde yer almaya çalışacak.



Statü nasıl işliyor?



Toplam 53 takımın 9 grupta mücadele ettiği 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları sonunda, gruplarını ilk sırada tamamlayacak 9 takım finallere doğrudan katılacak. En iyi 8 grup ikincisinin oynayacağı play-off turu sonunda 4 takım daha 2014 yılında Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Play-off maçlarının kura çekimi 21 Ekim'de yapılacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak play-off maçları 15 ve 19 Kasım'da yapılacak. Play-off'ta, FIFA'nın milli takımlar düzeyindeki son dünya sıralaması esas alınacak. Üst sırada yer alan 4 takım seri başı olarak diğer 4 takımla eşleşecek.



En kötü ikincilik riski kalktı



2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde en kötü grup ikincisi play-off'ta yer alamayacak. Son maçlara dek Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nu ikinci sırada bitirecek takım, 9 grup içinde en kötü ikinci olma riski taşıyordu. Ancak bu akşam B Grubu'nda Ermenistan, evinde Bulgaristan'ı 2-1 yenince bu olasılık ortadan kalktı. Bu skorun ardından Bulgaristan 13 puanda kaldı ve maç fazlasıyla ikinci sıradaki yerini korudu. Toplam 9 gruptan en iyi 8 takımın katılacağı play-off öncesinde Ermenistan'ın kazanması ile birlikte, Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'nun ikincisinin "en kötü ikinci" olma ihtimali de sona erdi.