Türkiye'nin dünya ekonomisindeki etkisi artacak

Reyting kuruluşları Türkiye'ye İzlanda kadar bile not vermezken, endeks şirketi FTSE Türkiye'yi daha fazla yatırım yapılabilir ülkeler kategorisine almaya hazırlanıyor. 12 aylık izleme döneminde sorun çıkmazsa Türkiye'nin yabancı portföylerindeki ağırlığı da artabilecek.



Dünyanın önde gelen endeks şirketlerinden FTSE Endeks, Türkiye'yi "Birincil Gelişmekte Olan Ülke" statüsüne yükseltmek için izleme listesine aldı.



Türkiye'nin statü yükseltme amacıyla listeye girmesi uluslararası yatırımcılara gidecek olumlu bir sinyal olacak. Türkiye listeye girmesi halinde Şili, kolombiya gibi ülkeler yerine Brezilya ve Güney Afrika gibi uluslararası yatırım portföylerinde büyük ağırlığı olan ülkelerle aynı yatırım sınıfına girmiş olacak.



FTSE Endeks Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin şu anda FTSE Global Hisse Senedi Endeks Serileri'nde "İkincil Gelişmekte Olan Ülke" kategorisinde bulunuyor. Türkiye, "Birincil Gelişmekte Olan Ülke" statüsüne yükseldiği taktirde Brezilya ve Güney Afrika'nın dışında Hindistan, Meksika, Tayvan ve Polonya ile de aynı sınıfta yer almış olacak. Türkiye'nin dışında İkincil Gelişmekte Olan Ülke statüsünde bulunan Çek Cumhuriyeti ve Malezya da izleme listesine alınan ülkeler arasında bulunuyor.



Yunanistan, düşürülmek amacıyla takipte



Türkiye'nin bir kademe atlaması, FTSE'nin gelişmekte olan ülkelere yönelik önemli endekslerinde Türkiye'nin payının artması gibi bir sonuca da yol açabilecek. Halen İkincil Gelişmekte Olan Ülke kategorisinde bulunan Türkiye, FTSE'nin gelişmekte olan ülke endekslerinden ortalama yüzde 1 ile yüzde 1.6 arasında pay alıyor. Buna karşılık FTSE'nin örneğin Emerging All Caps endeksinde Brezilya'nın ağırlığı yüzde 15,6, Meksika'nın ağırlığı yüzde 6,1, Güney Afrika'nın ağırlığı ise yüzde 8,4'ü buluyor. Birincil Gelişmekte Olan Ülke kategorisinde olup payı düşük kalan ülkeler ise son krizden ağır yara alan Polonya ve Macaristan oldu. Çin, Kolombiya, Endonezya, Pakistan ve Rusya, Türkiye gibi İkincil Gelişmekte Olan Ülke statüsündeki ülkeler arasında bulunuyor.



Kolombiya, Çin, Kuveyt, Tayvan, Yunanistan, Ukrayna ve Kazakistan izleme listesinde 12 ay daha kalacak. Yeni izleme listesine alınan ülkeler ise FTSE tarafından 12 ay izlenecek. Yunanistan gelişmiş ülke kategorisinde birincil emerging kategorisine düşürülmek için izleme listesinde tutulan ülkelerden biri. Eğer Yunanistan ve Türkiye için izleme dönemi amaçlandığı gibi sonuçlanırsa her iki ülke de aynı yatırım yapılabilirlik kriterinde yer alacak. Bu arada bir ilginç gelişme de İzlanda ile ilgili olarak yaşandı. FTSE, piyasa kalitesi bakımından yeterli olmasına rağmen yeterli piyasa değerine sahip olmadığı gerekçesiyle İzlanda'yı Birincil Gelişmekte Olan Ülke kategorisine almaktan vazgeçti.



'Gelişmiş' kategorisi tek kademe yukarıda



Yatırım şirketlerinin potföylerindeki payı artırmalarını etkileyecek özelliğe sahip olan FTSE endeksleri, birçok uluslararası kuruluşun, bankaların ve aracı kuruluşların çıkardıkları yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarındaki ağırlıkların belirlenmesinde kriter olarak kullanılıyor. Halen Türkiye, uluslararası yatırımcıların portföylerinden Şili, Kolombiya, Fas, Malezya, Peru, Endonezya, Mısır gibi ülkelerle aynı payı alıyor. Türkiye eğer Birincil Gelişmekte Olan Ülke kategorisine alınırsa, FTSE'nin bundan sonra Türkiye için yukarı yönde yapabileceği update, Türkiye'yi ABD, İngiltere, Kanada, Japonya, İtalya gibi ülkelerin yer aldığı Gelişmiş Ülkeler kategorisine sokacak.



FEAS'ın genel kurulu Karadağ'da yapıldı



Bu arada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) öncülüğünde 1995 yılında kurulan "Avrasya Borsaları Federasyonu"nun (FEAS) 15. Genel Kurulu 26 Eylül'de, Karadağ'ın Budva kentinde yapıldı. Karadağ Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da, üye borsa ve takas-saklama-merkezi kayıt kuruluşlarının yetkilileri FEAS Başkanı Hüseyin Erkan'ın başkanlığında biraraya geldi. FEAS'a sermaye piyasası aracı kuruluşlar birliklerinin de üye olabilmelerini sağlayan tüzük değişikliğinin onaylandığı Genel Kurul'da; "Association of Certified Capital Market Professionals-ACCMP" (Ürdün), "Muscat Securities Market Brokers Association" (Umman), "Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği-TSPAKB" (Türkiye), "Securities and Exchange Brokers Association-SEBA" (İran) FEAS'a gözlemci üye (affiliate member) olarak kabul edildi. Böylece borsa statüsünde 32 asil üyesi bulunan FEAS'ın, takas ve saklama kuruluşlarından oluşan gözlemci üye sayısı 7'den 11'e yükseldi. Merkezi İstanbul'da bulunan FEAS'ın başkanlığını, kurulduğu tarihten bu yana İMKB Başkanı yürütüyor.