-TÜRKİYE'NİN DOĞUYA YÖNELMESİNE BAHREYN PRENSİNDEN DESTEK ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Bahreyn Veliaht Prensi Şeyh Salman Bin Hamad Bin İsa Al Khalifa, Türkiye'nin son dönemde yönünün doğuya döndüğünü belirterek, ''Ben de bunu destekliyorum'' dedi. Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere dün Türkiye'ye gelen Bahreyn Veliaht Prensi Al Khalifa, bugünkü temasları kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) düzenlenen çalışma kahvaltısına katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Khalid Bin Ahmed Al Khalifa, Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanı Dr. Hasan Bin Abdulla Fakhro ve Bahreyn Çalışma Bakanı Dr. Majeed Bin Mohsen Alalawi katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bahreyn Veliaht Prensi Khalifa, dünyanın 16'ıncı büyük ekonomisi olan Türkiye'nin uluslararası düzeyde bir ülke olduğunu, son dönemdeki kalkınma ve gelişmesiyle tüm dünyanın dikkatini çektiğini söyledi. Bahreyn'in de uzun yıllar önce kalkınma ve gelişme düzeyini artırmak için bir hamle başlattığını anlatan Khalifa, amaçlarının 2030 yılına kadar Bahreyn'deki ailelerin gelirlerinin reel olarak artırılması olduğunu kaydetti. Bu hedef çerçevesinde ailelerin reel gelirini yüzde 25 düzeyinde artırdıklarına işaret eden Khalifa, bu amacın tam olarak gerçekleşmesi için de Bahreyn'in dünya ekonomileriyle ve komşu ülkelerle işbirliğine gitmesinin önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin her türlü ürünü üretecek sanayiye sahip olduğuna dikkati çeken Khalifa, ''Bahreyn ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması için her türlü fırsatlar mevcut'' dedi. Türkiye'nin son dönemde yönünün doğuya döndüğünü belirten Khalifa, kendisinin de bunu destekleğini söyledi. Khalifa, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin ticaret hacminin de yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu belirterek, 2020'de bunu 2 trilyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye ile Bahreyn arasındaki ticaretin gelişmesi için ziyaretlerin ve işbirliğinin önemine işaret eden Khalifa, ekonominin temel lokomotiflerinden olan özel sektöre her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi. -TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kriz sonrasında yeniden şekillenen küresel ekonomik sistemde öncü aktörlerden biri olan ve Körfez Bölgesinde lider rol oynayan Bahreyn ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin kendileri için önem arz ettiğini ifade etti. Bahreyn'in Körfez bölgesindeki en stratejik ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, ABD ile serbest ticaret anlaşması da olan Bahreyn'in Türk iş dünyası için büyük fırsatlar sunduğunu kaydetti. Yaklaşık 900 milyar dolarlık bir ekonomiyi temsil eden Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) Başkanlığını yürüten Bahreyn'den öncelikli taleplerinin Türkiye ile KİK arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sonuca ulaştırılması olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ''Bu konuda desteğiniz bizim için çok önemlidir'' dedi. Türkiye ile Bahreyn arasındaki ticaret ve yatırım bağlarının geliştirilmesinin, her iki ülke iş dünyası için de büyük fırsatları ortaya koyacağını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: ''Ülkelerimiz arasında dondurulmuş gıdadan, kimya sanayine, müteahhitlikten, turizme ve sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda işbirliği imkanı mevcuttur. Türkiye, dünyanın 16'ncı, Avrupanın 6'ncı büyük ekonomisidir. Türkiye, Hindistan'la İtalya arasındaki büyük coğrafyada, sanayisi en gelişmiş ülkedir. Türk özel sektörü, 210 ülkeye, 114 milyar dolar değerinde 20 bin çeşit mal ihraç etmektedir. İhracatın yüzde 94'ü sanayi malıdır ve bunun yüzde 60'ını, kalite tercihinin ön planda olduğu Avrupa ve Amerika pazarlarına yapmaktadır. Avrupa'nın 500 büyük şirketinin 12'si, İslam dünyasının en büyük 100 şirketinin 24'ü Türk şirketidir. Müteahhitlik sektöründe Türk firmaları 80 ülkede, 170 milyar dolarlık proje üstlenmiştir. Dünyadaki en büyük 225 müteahhitlik firmasının 23'ü Türkiye merkezlidir. Çin'den sonra dünyada ikinci sırada yer alan Türk müteahhitleri, Bahreyn'e daha fazla hizmet sunma arzusundadır.'' -İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 145 MİLYON DOLAR- Bahreyn'in küresel bir finans merkezi olma yolunda atığı hızlı adımları takdirle izlediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türk bankacılık sektörünün de küresel finans krizinden, hiçbir devlet yardımı almadan ve güçlenerek çıktığını, bu alanda da karşılıklı tecrübe paylaşımı imkanının büyük olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki 145 milyon dolar seviyesindeki karşılıklı ticaret hacminin artacağına inandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Türkiye'de mevcut bulunan 27 Bahreyn sermayeli şirket sayısının artması ve uluslararası yatırımlar açısından cazip bir merkez olan Bahreyn'de, Türk yatırımcılar için yeni imkanların doğması da bu tür karşılıklı temasların çoğalması ile sağlanacaktır'' diye konuştu. Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bahreyn Veliaht Prensi Khalifa'ya çini bir ibrik hediye etti. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.