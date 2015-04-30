Türkiye'nin dış ticaret açığı büyüyor



TÜİK verilerine göre ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014 yılının aynı ayına göre % 14,4 azalarak 12 milyar 570 milyon dolar oldu.

İthalat ise % 6,1 azalarak 18 milyar 723 milyon dolar seviyesine ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Mart ayında % 73,7 iken, 2015 Mart ayında % 67,1'e düştü.

Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 2014 Mart ayında % 41,2 iken, 2015 Mart ayında % 42,5 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %1 1,8 azalarak 5 milyar 343 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta Almanya, ithalatta Çin

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya 2015 yılı Mart ayında 1 milyar 80 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Mart ayında 2 milyar 347 milyon dolar oldu.