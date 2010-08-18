'Türkiye'nin dış politikasını dengelemek lazım'

T24- Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, ABD ile Türkiye'nin, Irak başta olmak üzere Ortadoğu politikalarının kaygı verici olduğunu söyledi.



İtalyan Corriere Della Sera gazetesine mülakat veren Zebari, ülkede vahim bir iktidar boşluğunun ortaya çıktığını bunun da Irak'ı terk eden Obama'nın suçu olduğunu savundu.



AMERİKALILAR GİDİYOR, TÜRKLER VE SURİYELİLER GELİYOR





NTV'nin haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı, "Amerikalılar gidiyor, İranlılar, Türkler, Suriyeliler ve de başkaları geliyor. İstikrarı bozucu müdahaleler çoğalıyor" dedi.



"Komşularımızın her biri söz sahibi olma uğraşında" diyen Zebari, "Bu bizim geleceğimiz açısından dev bir sorun" ifadesini kullandı.



TÜRKLERİ DENGELEMEK GEREK





Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Türkiye'nin aktif bir dış politika izlemesini de eleştirdi.



Zebari, "Türkler son zamanlarda Lübnan, Suriye, Gazze ve Irak'a giderek daha agresif biçimde müdahale ediyorlar. Daha önce görülmemiş biçimde faal vaziyetteler. Bunun dengelenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.