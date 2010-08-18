T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Türkiye'nin dış politikasını dengelemek lazım'

Irak Dışişleri Bakanı Zebari Corriere Della Sera'ya verdiği bir röportajda, Türkiye'nin Ortadoğu politikalarının kaygı verdiğini ve Türkleri dengelemek gerektiğini söyledi.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, ABD ile Türkiye'nin, Irak başta olmak üzere Ortadoğu politikalarının kaygı verici olduğunu söyledi.


İtalyan Corriere Della Sera gazetesine mülakat veren Zebari, ülkede vahim bir iktidar boşluğunun ortaya çıktığını bunun da Irak'ı terk eden Obama'nın suçu olduğunu savundu.


AMERİKALILAR GİDİYOR, TÜRKLER VE SURİYELİLER GELİYOR


NTV'nin haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı, "Amerikalılar gidiyor, İranlılar, Türkler, Suriyeliler ve de başkaları geliyor. İstikrarı bozucu müdahaleler çoğalıyor" dedi.


"Komşularımızın her biri söz sahibi olma uğraşında" diyen Zebari, "Bu bizim geleceğimiz açısından dev bir sorun" ifadesini kullandı.


TÜRKLERİ DENGELEMEK GEREK


Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Türkiye'nin aktif bir dış politika izlemesini de eleştirdi.


Zebari, "Türkler son zamanlarda Lübnan, Suriye, Gazze ve Irak'a giderek daha agresif biçimde müdahale ediyorlar. Daha önce görülmemiş biçimde faal vaziyetteler. Bunun dengelenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24