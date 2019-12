Türkiye'nin dış politikası dünya basınını böldü

Erdoğan’ın İran’a yaptığı ziyaret, Batı medyasında büyük ilgi uyandırdı. Yazılarda Türkiye’nin yüzünü Batı’dan Doğu’ya çevirip çevirmediği analiz ediliyor.



Erdoğan’ın, Türkiye-İsrail ilişkilerinde gerginlik yaşandığı bir dönemde İran’a yaptığı ziyaret, Batı medyasında büyük ilgi uyandırdı. Haber ve yorumlarda, Türkiye’nin yüzünü Batı’dan Doğu’ya çevirdiği yönündeki endişeler yansıtıldı.



New York Times (ABD): “Türkiye ile Batı arasındaki gerilim artıyor” başlıklı makalede, “Türkiye’nin AB’ye katılma olasılığı giderek zayıflarken ve ülke yıllardır görülmeyen bir gayretle Müslüman ülkelere yaklaşırken, uzun zamandır var olan bir soru ABD ve Avrupa’nın canını sıkıyor: Bu büyük, laik Müslüman ülke, Batı yerine Doğu’ya mı dönüyor?” denildi. ABD Başkanı Barack Obama’nın nisan ayındaki ziyaretiyle, Türkiye’nin jeostratejik önemini vurguladığını belirten gazete, “Bundan altı ay sonra, şimdi Washington ve Brüksel’de bazıları Türkiye’nin bir müttefik olarak güvenirliğini sorguluyor” diye yazdı.



Financial Times (İngiltere): Gazete, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad’ın, Türkiye’nin İsrail’e karşı tutumunu övmesinin, “Batılı ortaklarını, Ortadoğu’da ve bölgesel diplomaside yeni bir rol üstlenmek için eski ittifakları terk etmediğine inandırmaya çalışan Türkiye için potansiyel bir utanç kaynağı” olduğunu yazdı. Ankara’nın nükleer silahı olan bir komşuya sahip olmaktan korktuğu ve İran’ın nükleer programıyla ilgili krizde, bütün tarafların güvendiği bir aracı olmaya hazır olduğunu söylediğini vurgulayan Financial Times, “Ancak, ABD’de bazı çevreler, Ankara’nın yeterince sert bir mesaj verdiğinden kuşkulu” dedi.



Voice of America (ABD): Haberde, İsrail ile yaşanan son gerginliklerin, 1996’da kurulan stratejik ittifakı tehlikeye attığı belirtildi. “Uzmanlar, Türkiye’nin sert tutumunun hem Amerika, hem de Avrupa’da tedirginlik yarattığını söylüyor” yorumu yapıldı. Yazıda, ABD Kongresi Türk-Amerikan Dostluk Grubu eşbaşkanı Demokrat milletvekili Robert Wexler’in, “Başbakan Erdoğan, teröre hoşgörü gösterilmeyeceğini söyledi. Bölgedeki teröre, Lübnan’da Hizbullah ve Gazze’de Hamas yol açtı. Bunlar, İsrail’deki sivil hedefleri vurdukları zaman, Başbakan neden tepki göstermedi?” sorusuna yer verildi.



Guardian (İngiltere): “Türkiye İslam dünyasına liderlik ediyor” başlıklı yazıda, Türkiye’nin Ortadoğu’da son derece olumlu yeni bir rol oynadığı ve bir “arabulucu, uzlaştırıcı, barıştırıcı” olmaya çalıştığı belirtildi. Türk liderlerin “komşularla sıfır problem” politikasının ardından, şimdi ikinci aşamaya geçerek, “komşular arasında hiçbir problem” politikasını başlattığı kaydedildi.

İran’a el uzatmanın, bu rolü canlandırmanın ideal yolu olduğunu belirten gazete, ancak, bu esnada İsrail’in dışlanmaması gerektiğini vurguladı. “Türk liderler, duygularının İsrail’e karşı tutumlarını etkilemesine izin veriyor” denilen yazıda, “ABD, İran’ı dışlayarak kendisi için büyük sıkıntı yarattı. Türkiye’nin İsrail’i reddetmesi de tıpkı bunun gibi aptalca olur” ifadesi kullanıldı.



Le Monde (Fransa): “Erdoğan, Tahran’da İran ile Türkiye arasındaki dostluğunu kutluyor. Ama, bu dostluk gösterisi, Türkiye’nin bazı geleneksel müttefiklerini sinirlendiriyor, özellikle, son aylarda ilişkileri hiç durmadan kötüleşen İsrail’i...” diye yazdı.