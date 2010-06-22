Türkiye'nin dış politikası başarısızlıkla sonuçlandı

T24 - İngiliz The Guardian gazetesi yazarı Simon Tisdall, Türkiye'nin son dönemde dış politikada attığı adımların başarısızlıkla sonuçlandığını iddia etti.



Gazetede bugün yayınlanan köşe yazısında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde şiddet olaylarının tırmanmasının, Ankara'nın "Kürt sorunu"nun çözümü için daha çok şey yapması gerektiğini gösterdiği öne sürüldü. İngiliz yazar Tisdall, çatışmaların yeniden başlamasının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun "komşularla sıfır sorun" politikasının ne kadar somut ve kalıcı sonuçlar doğurduğu sorusuna da dikkat çektiğini yazdı. PKK eylemlerinin devam etmesi halinde Türkiye'nin 2008'deki gibi Kuzey Irak'a kara harekatı yapma olasılığı kaygı yarattığını yazan Simon Tisdall, böyle bir adımın Ankara'nın Bağdat'la ilişkilerine zarar vereceğini öne sürdü. Yazıda şu değerlendirmeler yapıldı:



“Türkiye'nin "sıfır sorun" politikası Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle de sorun yaşadı. Türkiye ve Ermenistan arasında varılan tarihi anlaşma, Azerbaycan'ın önce Dağlık Karabağ anlaşmazlığının çözülmesinde ısrar etmesi nedeniyle tepti. Erdoğan'ın inisiyatifi, tansiyonu düşürme yerine arttırdı. Kıbrıs'ta bu yıl yapılan seçimlerde Kıbrıslı Türkler Ada'nın kalıcı bölünmesinden yana gibi görünen bir ismi cumhurbaşkanlığına seçti. Erdoğan, önemli bir komşusuyla, İran'la ilişkilerini ise ilerletti. Türkiye'nin BM'nin Tahran yaptırımları aleyhine oy kullanması ABD'yi ve Avrupalı ülkeleri kızdırırken, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı ise sevindirdi. Buna karşın, İsrail'le ilişkiler Gazze'ye giden yardım gemisi fiyaskosu nedeniyle en düşük seviyelerde. Erdoğan'ın bölgesel dış politika inisiyatifleri, İran'la flörtü, İsrail'le yol ayrılığı ve Suriye gibi olağan şüpheli ülkelerle kurlaşması, Batılı yorumcuların, Türkiye'nin politikasında bir "stratejik eksen kayması" olduğu şeklinde spekülasyonlar yapmalarına yol açtı.”





"Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar"



Yorumun son bölümünde Batılı bakış açısından sorunun, Başbakan Erdoğan veya Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Türkiye için daha büyük roller istemeleri ve bu yolda tek başlarına gitmeye hazır olmaları olmadığı savunulurken, “Sorun, bunu yaptıklarında, genellikle yüzlerine gözlerine bulaştırmaları” denildi.







