Türkiye'nın dış borcu 262 milyar dolara yaklaştı

Hazine Müsteşarlığı, 30 Haziran 2016 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku ile Hazine garantili dış borç stoku verilerini açıkladı.Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 421,4 milyar dolar oldu, stokun milli gelire oranı yüzde 59,5 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 261,9 milyar dolar olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı ise yüzde 37 olarak kaydedildi.



Habertürk'te yer alan habere göre; söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku da 12 milyar 46 milyon dolar oldu.



Kamu net borç stoku, bu dönemde 147,7 milyar lira olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 7,2 olarak hesaplandı. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 664,9 milyar lira, milli gelire oranı ise yüzde 32,4 olarak belirlendi.