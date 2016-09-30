T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye'nın dış borcu 262 milyar dolara yaklaştı

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 664,9 milyar lira olarak belirlendi

30 Eylül 2016 18:13

Hazine Müsteşarlığı, 30 Haziran 2016 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku ile Hazine garantili dış borç stoku verilerini açıkladı.Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 421,4 milyar dolar oldu, stokun milli gelire oranı yüzde 59,5 olarak hesaplandı.  Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 261,9 milyar dolar olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı ise yüzde 37 olarak kaydedildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku da 12 milyar 46 milyon dolar oldu.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 147,7 milyar lira olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 7,2 olarak hesaplandı. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 664,9 milyar lira, milli gelire oranı ise yüzde 32,4 olarak belirlendi.

ETİKETLER

Türkiyedış borçAB

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24