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Ekonomi

Türkiye'nin dış borçları 2017 sonunda milli gelirin yarısını aştı

İstanbul, 30 Mart (DHA) - Türkiye'nin brüt dış borç stoku 2017 yılında yaklaşık 50 milyar dolar artışla milli gelirin yarısını da aştı

30 Mart 2018 15:39

İstanbul, 30 Mart (DHA) - Türkiye\'nin brüt dış borç stoku 2017 yılında yaklaşık 50 milyar dolar artışla milli gelirin yarısını da aştı.
Hazine Müsteşarlığı\'nın verilerine göre, Türkiye\'nin brüt dış borç stoku 2017 sonunda, bir önceki yıla göre yüzde 12.1 artışla 453.2 milyar dolara ve milli gelire oranı yüzde 53.3\'e yükseldi.
Hazine Müsteşarlığı\'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Türkiye brüt dış borç stoku, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 453.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, stokun milli gelire oranı ise yüzde 53.3 olmuştur.
\"Aynı tarihte, Türkiye net dış borç stoku 291.2 milyar ABD dolar olarak gerçekleşmiş ve stokun milli gelire oranı yüzde 34.2 olmuştur.\"
Türkiye\'nin brüt dış borç stoku 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 404.2 milyar dolardı ve milli gelire oranı ise yüzde 47.2 düzeyindeydi.
Aynı tarihte, Türkiye net dış borç stoku da 252.7 milyar dolardı ve stokun milli gelire oranı yüzde 29.5 düzeyindeydi.

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