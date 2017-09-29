Türkiye'nin dış borçları 14 yıl sonra yine milli gelirin yarısını aştı

İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Türkiye\'nin brüt dış borç stoku, yılın ikinci çeyreğinde 20 milyar dolardan da fazla artarak, 2003 yılından bu yana ilk kez milli gelirin yarısını aştı.

Hazine Müsteşarlığı\'nın verilerine göre, Türkiye\'nin brüt dış borç stoku, 30 Haziran itibarıyla, Mart sonundaki 412 milyar dolardan 432.4 milyar dolara çıktı.

Böylece, Mart sonunda yüzde 48.6 olan dış borçların stokun milli gelire oranı, milli gelirin yarısını da aşarak yüzde ise 51.8 düzeyine tırmandı.

Aynı tarihte, Türkiye\'nin net dış borç stoku da, 267 milyar dolardan 283.1 milyar dolara yükseldi ve net dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 31.5 düzeyinden yüzde 33.9 düzeyine yükseldi.

Türkiye\'nin 2003 yılı ikinci çeyrek sonunda 135 milyar dolar olan toplam dış borçlarının milli gelire oranı yüzde 52.4 düzeyindeydi.

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