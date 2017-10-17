Türkiye'nin dış açıkları sekiz ayda yüzde 27.4 büyüdü

İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Türkiye\'nin dış açıkları, Ağustos sonunda, geçen yılın sonuna göre yüzde 27.4 artışla, 363 milyar dolardan, 462.4 milyar dolara tırmandı.

Merkez Bankası\'nın Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, bu dönemde Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, yüzde 5.1 artışla 226.5 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 19.1 artışla 688.8 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde;

- rezerv varlıklar kalemi yüzde 5.4 artışla 112 milyar dolara,

- diğer yatırımlar kalemi yüzde 5.2 artışla 72 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 3.4 artışla 31 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar, piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 35.6 artışla 192.1 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde daha çok kısa vadeli sermaye hareketleri olarak da tanımlanan portföy yatırımları yüzde 26.3 artarak 180.6 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırmlarından yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 56.8 artışla 55.7 milyar dolara, devlet iç borçlanma senedi stoku da yüzde 30.6 artışla 34.9 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku da yüzde 8.8 artışla 42 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0.8 artışla 88.3 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 9.2 artışla 109.6 milyar dolara yükseldi.