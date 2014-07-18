Türkiye'nin dev markası UFO hacizlerle boğuşuyor

Türkiye ısıtıcı pazarının yüzde 85’ini elinde bulunduran UFO hacizlerle boğuşuyor. Grup şirketlerine 50’ye yakın icra takibi yapılmış durumda. UFO’nun İtalyanlarla ortak kurduğu şirket de icra takibinden nasibini aldı. Birçok alacaklı, haciz işlemi için kuyruğa girdi. Alacaklılarda biri geçtiğimiz cuma günü depodaki 2 bin 500 ısıtıcı haczetti. UFO’nun iki büyük fabrikasında ise faaliyet durma noktasında. Şirket sahipleri konu ile ilgili açıklama yapmazken, yaşanan sıkıntının temelinde organik tarıma yapılan yatırımın yattığı ifade ediliyor.

Kayserili 4 mühendis kardeşin geliştirdiği ‘infrared teknoloji şirketi’ zaman içinde faaliyetlerini genişletti. Yurtiçi ve yurt dışı bayilik ağını geliştiren UFO, Kırım’da fabrika kurdu, geçtiğimiz yıl İtalyanlarla ortak yatırım kararı aldı. Ancak, en son geçtiğimiz yıl ‘UFO Beni Uzaya Götür’ kampanyası ile ses getiren ünlü marka son iki aydır icra takipleri ile boğuşuyor.

Çok sayıda icra takibi

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’teki haberine göre, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde UFO markasını bünyesinde bulundurun grup şirketlerinden 8’i ve UFO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yeşil’e yönelik açılmış 50’ye yakın icra takibi dosyası bulunuyor. İcra takiplerinin önemli bir bölümü mayıs ayından sonra yapılmaya başlandı. İstanbul Ticaret Mahkemeleri’nde aldırılan ihtiyati haciz kararları birer birer takibe dönüştürüldü.

İtalyan ortak da nasibini aldı

İcra takipleri 5 bin TL ile 5 milyon TL arasında değişen tutarlarda yapıldı. En büyük takip ise bir katılım bankasına ait. İcra takibi yapanlar arasında catering, nakliye, faktoring ve medya şirketleri başı çekiyor. İcra takiplerinden, yüzde 60’ı İtalyanlara yüzde 40’ı Yeşil Ailesi’ne ait Uflex Dayanıklı Tüketim Malları San. Tic. A.Ş. şirketi de nasibini aldı.

‘Elimiz boş döndük’

Hürriyet’in görüştüğü çok sayıda alacaklı firma avukatı, haciz işlemi için sıraya girdiklerini söyledi. Bir metal firmasının avukatı “Haciz işlemi için fabrikaya gittik. Ancak haczedecek bir şey bulamadık. Bilgisayarlar vs. kaldırılmıştı. Biz de haciz işlemi yapamadan döndük” derken, bir başka alacaklı şirket avukatı, UFO hakkında iflas kararı verilmesinden endişelendiklerini söyledi. Bir başka alacaklı firma avukatı ise, geçtiğimiz cuma günü UFO fabrikasında 2 bin 500 kadar ısıtıcıyı haczetti. Mağazalara gönderilmek üzere olan ürünler yeddi emin deposuna konuldu.

Fabrikalar sessiz

UFO’nun İstanbul Esenyurt’ta bulunan iki üretim tesisine gidildiğinde faaliyetin durma noktasına geldiği görülüyor. Her iki fabrikada da birer güvenlik görevlisi bulunuyor.

UFO’nun sahipleri yaşanan sıkıntıya ilişkin açılama yapmazken, şirkete yakın kaynaklardan biri, organik tarıma yapılan yatırımın mali dengeyi bozduğu iddiasında. Bir başka kaynak ise, geçtiğimiz kış mevsiminin sıcak geçmesinin satışları düşürdüğüne işaret etti. Şirketsahipleri 3 yıl önce organik tarım sektörüne yatırım yapmıştı.

Pascal uzaya göndermişti

Abdullah Yeşil’in 3 kardeşi ile birlikte geliştirdiği UFO markası ısıtıcı pazarında lider konumda bulunuyor. Pazarın yüzde 85 kadarı UFO’nun elinde. Şirket, tanıtım kampanyasını Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pascal Nouma ve sunucu Burcu Esmersoy’un yaptığı ‘Ufo Beni Uzaya Götür’ kampanyası ile büyük ses getirmişti. Dünya markası olma hedefi bulunan UFO’nun Türkiye genelinde yüzlerce bayisi bulunuyor.