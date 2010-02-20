Türkiye'nin desteği Kosova için vazgeçilmez

T24 - Bağımsızlığının ikinci yılını kutlayan Kosova'nın Savunma Bakanı Fehmi Mujota, henüz genç bir cumhuriyet olan ülkesinin bağımsızlığını kazanmasında ve gelişmesinde Türkiye'nin çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.



Kosova'da görev yapan Türk askerinin, altyapıdan sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda işler yaptığını ifade etti.



Türk Arnavut Kardeşlik Derneği'nin Kosova'nın bağımsızlığının ikinci yıldönümü etkinliklerine katılmak için İstanbul'a gelen Fehmi Mujota, Zaman'a yaptığı açıklamada ülkesi ile Türkiye arasında artan işbirliğine dikkat çekti. Askeri ve güvenlik alanlarda geçen yılın aralık ayında Türkiye ile ortaklık ve işbirliği anlaşmalarının imzalandığını hatırlatan Mujota, işbirliğinin askerlerin eğitimi ve silah satışıyla ilgili olduğunu belirtti. Anlaşmalar gereğince Kosova askerlerinin Türk harp akademilerinde eğitim alacaklarını belirten Savunma Bakanı, 2 bin 500 kişilik ordunun kapasitesini, NATO'nun üyelik için belirlemiş olduğu seviyeye ulaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.



"Bağımsızlık savaşımızda ve bağımsızlık ilanımızda olduğu gibi bağımsız bir devlet haline geldikten sonra da Türkiye bize destek vermeye devam etmiştir." diyen Mujota, ülkesinin NATO üyelik sürecine Türkiye'nin verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bağımsızlıktan hemen sonra ülkede barış gücü KFOR'a bağlı kuvvetlerin sayısı 50 bin iken şimdi bu sayının 10 bine düştüğüne dikkat çeken Savunma Bakanı Mujota, bu durumun ülkenin artan gücü ve istikrara işaret ettiğini söyledi. Buna karşın iç ve dış güvenliğin tamamen Kosova güçlerine devredilmesi konusunda herhangi bir tarih veremeyeceğini kaydetti.



Belgrad ile ilişkilere de değinen Savunma Bakanı, Kosova'nın sınır komşularından sadece Sırbistan ile ilişkilerinin iyi olmadığını söyledi. Bu durumun nedeninin Sırp yönetiminin Kosova'daki durumu kabul etmemekteki inadından kaynaklandığını belirtti.



Kosova'nın kuzeyinde bulunan ve nüfusun çoğunluğu Sırplardan oluşan bölge dâhil olmak üzere ülkedeki güvenliğin kontrol altında olduğunu ifade eden Savunma Bakanı Fehmi Mujota, bu bölgedeki Sırpların ülkenin bütünlüğünü sarsacak bir hareket içerisinde bulunabilecek güçte olmadıklarını söyledi. Mujota, Sırp etnik kökenine bağlı Kosova vatandaşlarının hükümette görev aldıklarına ve savunma bakanlığının çalışanlarının yüzde 6'sının da Arnavut olmayan etnik gruplardan oluştuğuna dikkat çekti.





