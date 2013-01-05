Türkiye'nin 'deli dana' ithalatı tescillendi!

Türkiye'nin "deli dana" hastalığı taşıyan ülkelerden ithalat yaptığı tescillendi. Hayvancılık sektörünün Türkiye’nin ithalattan dolayı deli dana riski taşıdığını ilk kez resmi bir raporla hükümete ilettiği ve kaygılarını aktardığı ortaya çıktı.

'Hayvan varlığını artırıcı önlemler alınmalı'

Hacer Boyacıoğlu'nun radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, TOBB’un hükümete sunduğu sektörler raporunda, “Deli dana hastalığının görüldüğü Avusturya, Almanya , Fransa, Slovakya ve diğer birçok AB ülkesinden hayvan ithal etmektedir” denildi.

Raporda, “İthalatta deli dana, brucella, mavi dil, şap, brucella ve daha birçok hastalığın Türkiye’ye girişi kaçınılmaz olduğundan Türkiye’de hayvan varlığını artırıcı önlemler alınmalı” ifadesi yer aldı.

14 yıl kapılarını kapattı

Hazırlanan ayrıntılı raporda net bir şekilde “deli dana hastalığına” dikkat çekildi.

Hayvan hastalıkları için her sene Türkiye’nin belli bir bütçe ayırdığı ancak yetmediği belirtilen raporda, “Türkiye, deli dana hastalığı riski nedeniyle tam 14 yıl kapılarını kapattığı Avrupa’dan hayvan ithalatına başlamıştır.

İngiltere’den sonra deli dana hastalığı riski en yüksek ülkeler arasında sayılan Almanya ve Fransa bile canlı hayvan ithalatına açılmıştır. Halen bu ülkelerden ithalat tüm hızıyla devam etmektedir.

Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi’nin 2011 raporuna göre deli dana vakasının görüldüğü Avusturya, Almanya, Fransa, Slovakya ve diğer birçok AB ülkesinden hayvan ithalatı sürmektedir” denildi.

Brezilya'dan et ithalatı durduruldu

Hayvancılık sektörünün gündeme getirdiği deli dana hastalığı, 2012 yılının son günlerinde Brezilya’da bir kez daha kendini hatırlattı.

Brezilya’nın güneyinde 2 yıl önce öldüğü tespit edilen bir ineğin leşinde deli dana hastalığında görülen proteinlere rastlandığınının açıklanmasının ardından ülkeler sırayla, Brezilya’dan olan et ithalatını durdurmaya başladı.

Japonya, Çin ve Güney Afrika bu ülkeden yaptıkları et ithalatını durdurduklarını açıkladı. Brezilya, Türkiye’nin ise kasaplık sığır ithalatı yapılan ülkeler listesinde bulunuyor.

Suriye'de kaçak hayvan girişine dikkat

Raporda, Suriye’den “kaçak hayvan girişine dikkat” uyarısı da yer aldı. Suriye’de yaşanan karışıklıklardan ve Türkiye’de kırmızı et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı, çok sayıda kaçak hayvan girişi olduğu belirtilen raporda “Kaçak hayvan girişlerinden dolayı şu an o bölgede toptan satışlarda kuzunun fiyatı 13 TL’ye, dana etinin fiyatı ise 13-14 TL’ye kadar düştü” denildi.