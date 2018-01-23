Türkiye\'nin de yer aldığı UEFA Uluslar Ligi kuraları yarın çekiliyor

İSTANBUL,(DHA) -

UEFA\'nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi\'nin kuraları yarın İsviçre\'nin Lozan kentinde çekilecek. SwissTech Kongre Merkezi\'nde düzenlenecek etkinlik, TSİ 14.00\'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu\'nu kura çekiminde TFF Başkan Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu temsil edecek.

AMAÇ ÖZEL MAÇ SAYISINI AZALTMAK

Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor.

TÜRKİYE B LİGİ\'NDE MÜCADELE EDECEK

UEFA\'ya üye 55 üye federasyonun ülke puanına göre belirlenen A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı kategoride yarışacağı Uluslar Ligi\'nde Türkiye B Ligi\'nde mücadele edecek. Türkiye, Uluslar Ligi kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti\'nin de olduğu 3\'üncü torbadan katılacak ve bu ülkelerle eşleşmeyecek. Türkiye\'nin gruptaki muhtemel iki rakibi Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek arasından seçilecek.

Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi\'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Bu nedenle Türkiye, Eylül-Kasım 2018 döneminde iki tane özel maç yapma olanağı bulacak.

ULUSLAR LİGİ TORBALARI

A Ligi

1\'inci Torba: Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya

2\'nci Torba: Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya

3\'üncü Torba: Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda

B Ligi

1\'inci Torba: Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya

2\'nci Torba: İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek

3\'üncü Torba: Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, TÜRKİYE

C Ligi

1\'inci Torba: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya

2\'nci Torba: Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç

3\'üncü Torba: Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya

4\'üncü Torba: Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya

D Ligi

1\'inci Torba: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan

2\'nci Torba: Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg

3\'üncü Torba: Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta,

4\'üncü Torba: Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık

UEFA ULUSLAR LİGİ STATÜSÜ

A Ligi

Takımlar, 3\'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019\'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri\'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019\'da belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020\'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi\'nde B Grubu\'na düşecek.

UEFA EURO 2020\'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020\'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B Ligi

B Ligi\'ndeki 12 ülke, 3\'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi\'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020\'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi\'ne düşecek.

B Ligi\'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020\'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020\'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

C Ligi

Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4\'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi\'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020\'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi\'nde D Grubu\'na düşecek.

UEFA EURO 2020\'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020\'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

D Ligi

Takımlar 4\'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi\'ne yükselecek. UEFA EURO 2020\'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020\'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1\'inci Hafta: 6-8 Eylül 2018

2\'nci Hafta: 9-11 Eylül 2018

3\'üncü Hafta: 11-13 Ekim 2018

4\'üncü Hafta: 14-16 Ekim 2018

5\'inci Hafta: 15-17 Kasım 2018

6\'ıncı Hafta: 18-20 Kasım 2018

Final kurası: Aralık 2018

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018

UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020