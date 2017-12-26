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Türkiye’nin de desteklediği Soçi toplantısına 40 muhalif gruptan itiraz

Kongreye katılmayacaklarını duyuran gruplar, Rusya’nın BM’nin Cenevre sürecini bypass etmeye çalıştığını öne sürdü

26 Aralık 2017 17:26

Suriyeli 40 muhalif grup, Rusya'nın Türkiye ve İran’ın  destekteğiyle 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi kentinde düzenlenleyeceği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmayacaklarını açıkladı.

Diken'in Reuters’a dayandırdığı habere göre, muhalif gruplardan bazıları, savaş suçları işlemekle suçladıkları Rusya’nın Birleşmiş Milletler’in Cenevre sürecini bypass etmeye çalıştığını öne sürdü.

Cenevre’deki görüşmeler katılan, aralarında askeri yapıların da bulunduğu 40 muhalif grup, Rusya’nın Suriye hükümetine siyasi bir anlaşmaya varma konusunda yeterince baskı yapmadığını kaydetti.

Gruplar şu itirazları dile getirdi: “Rusya, Suriyelilerin acısını hafifletmek için atılan adımlara hiçbir katkıda bulunmadı ve gerçek bir çözüme yönelik her yolun garantörü olduğunu iddia eden rejime baskı uygulamadı. Rusya, Suriyelilere karşı savaş suçları işleyen saldırgan bir ülke… (Rusya) askeri olarak rejimin yanında yer aldı ve siyaseten de rejimi savunarak yedi yıl boyunca BM’nin Suriye Cumhurbaşkanı Esad’ın rejimini kınamasını engelledi.”

Bazı muhalif gruplar ise Soçi’de düzenlenecek toplantıya katılıp katılmamaya henüz karar vermediklerini belirtiyor.

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