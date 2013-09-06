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Türkiye'nin de dahil olduğu 11 ülkeden kimyasal silah kullanımına kınama

G20 zirvesine katılan Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Japonya, Avustralya, Kanada, Suudi Arabistan ve Güney Kore, Suriye'de 21 Ağustos'ta yapılan kimyasal silah saldırısını kınadı

06 Eylül 2013 23:48

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki G20 zirvesine katılan ülkelerden 11'i, Suriye'de 21 Ağustos'ta yapılan kimyasal silah saldırısını kınadı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada; Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Japonya, Avustralya, Kanada, Suudi Arabistan ve Güney Kore'nin imzaladığı bildiride şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

"Kanıtlar, rejimin kimyasal silah kullanım alışkanlığının bir parçası olan saldırıdan açık bir şekilde Suriye hükümetinin sorumlu olduğunu gösteriyor. "

Bildiride ayrıca, "Dünya kurallarının bu vahim ihlaline güçlü bir uluslararası cevap verilmesi ve böyle bir acımasızlığın tekrarlanmaması için açık bir mesaj gönderilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Bu suçları işleyenler hesap vermeli" denildi.

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