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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'nin çocuk nüfusu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre çocuklar nüfusun yüzde 29,4'ünü oluşturuyor. Güneydoğu Anadolu, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip bölge oldu.

22 Nisan 2015 15:31


TÜİK'in 2014 yılına ilişkin çocuk istatistiklerine göre çocuk nüfusu 22 milyon 838 bin 482 oldu. Türkiye toplam nüfusu ise geçen yıl 77 milyon 695 bin 904 olarak belirlendi.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45'ini oluşturuyordu. 2014 yılında bu oran yüzde 29,4'e düştü.

Çocuk nüfusun ilk sırasında 0-4 yaş grubu yer alıyor. 0-4 yaş grubunun toplam çocuk nüfustaki payı yüzde 27,6'ya ulaşıyor. İkinci sırada yüzde 27,4 ile 10-14, üçüncü sırada ise yüzde 17,4 ile 15-17 yaş grubu yer alıyor.

En yüksek çocuk nüfus oranı Güneydoğu Anadolu'da

En yüksek çocuk nüfus oranı olan bölge yüzde 43 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük çocuk nüfus oranı olan bölge ise yüzde 21,9 ile Batı Marmara olarak belirtildi. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan iller yüzde 47,8 ile Şırnak ve Şanlıurfa oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TürkiyeKurumuAnadoluMilletlerGüneydoğu AnadoluBatı MarmaraDeutsche Welle Türkçe DW/NH/AG

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