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Türkiye'nin çocuk nüfusu haritası: En yüksek çocuk oranı Şanlıurfa'da, en düşüğü Tunceli'de

Türkiye'nin çocuk nüfusu, 2015 sonu itibarıyla 22 milyon 870 bin 683 olarak belirlendi

22 Nisan 2016 14:32

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) istatistiklerine göre, Türkiye'nin çocuk nüfusu, 2015 sonu itibarıyla 22 milyon 870 bin 683 olarak belirlendi. Çocuklar, ülke nüfusunun yüzde 29'unu oluşturdu. En yüksek çocuk nüfusa sahip il Şanlıurfa, en düşük çocuk nüfus onanına sahip il Tunceli ise olarak açıklandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Türkiye nüfusu 2015 sonu itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 iken, çocuk nüfus 22 milyon 870 bin 683 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre "0-17" yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45'ini oluştururken, 2015 yılında toplam nüfusun yüzde 29'una geriledi.

 

Şanlıurfa birinci sırada

 

Çocuk nüfusun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 47,4 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili yüzde 47,1 ile Şırnak ve yüzde 45 ile Ağrı izledi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17,5 ile Tunceli, yüzde 19 ile Edirne ve yüzde 19,5 ile Kırklareli olarak belirlendi.

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