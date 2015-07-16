Türkiye'nin çikolata piyasası 4,2 milyar TL hacme ulaştı

Ramazan bayramının gelmesi, çikolata satışlarında artışa yol açarken, Milliyet yazarı, Prof. Güngör Uras, “Türkiye’de çikolata piyasası 4.2 milyar liralık pazar hacmine ulaştı. Çarşı pazarda her kalitede çikolata bulunuyor. Marketlerde sade çikolata 20 liraya satılıyor, markalı çikolatalar ise 340 liraya kadar çıkıyor” dedi.

Çikolata alacaklara tavsiyede de bulunan Güngör Uras, “Unutmayınız. Çikolata alırken ambalajının üzerini okuyunuz ki ne satın aldığınızı, neye para ödediğinizi bilme imkanınız olsun” görüşünü dile getirdi.

Güngör Uras’ın Milliyet gazetesinin bugünkü (16 Temmuz 2015) nüshasında, “Halk çikolatası 20 TL lüks markalısı 340 TL” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Çikolata yıl boyu tüketilir ama bayramlarda ikramlık ve hediyelik çikolata talebi artar.

Şimdilerde İstanbul’da marketlerde normal sade çikolatanın kilosu 20 TL, markalı çikolata satan mağazalarda ise kilosu 340 TL’den satılıyor.

Çikolatanın esası kakao çekirdeğinden elde edilen kakao yağı ve kakao tozu ile şekerdir.

Sade çikolatada en az yüzde 35 kakao yağı ve kuru maddesinin olması gerekiyor. Sade (madlen) çikolatadaki kakao yağı ve kuru maddesinin oranı arttıkça, çikolatanın kalitesi de artıyor. Yüzde 80 kakao yağı ve kakao kuru maddesi içeren çikolata en makbulü. Çikolatanın ne kadar kakao yağı ve kuru maddesi içerdiği ambalajında yazıyor.

Sütlü çikolatanın ise en az yüzde 27.5 kakao yağı ve kuru madde ile en az yüzde 17.5 süt içermesi gerekiyor.

Kakao oranı önemli

Beyaz çikolatada sadece kakao yağı ile süt var. En az kakao yağı oranı yüzde 20, süt oranı yüzde 14.

Şimdilerde halkımız tane dolgulu çikolatayı daha fazla tüketmeye başladı. Fındık ezmesi veya meyvelerle hazırlanan hamurların üzeri çikolata ile kaplanıyor. Bu tür ürünlerde dış çikolata kaplamasının toplam ağırlığın en az yüzde 25’i olması gerekiyor.

Bütün fındıklı, fıstıklı ve bademli çikolatalarda ise meyve ağırlığı toplam ağırlığın yüzde 60’ını geçmeyecek.

Çikolata denince, farklı çikolatalar var. Her çikolatada da kakao yağı ve kuru maddesinin katkısı farklı. Üründe ne kadar çok kakao yağı ve kuru maddesi varsa ürün o kadar kaliteli oluyor. Gerçek çikolata oluyor.

İşte bunun için çikolataların maliyetleri farklı, satış fiyatları farklı. Tüketicinin ne yediğini bilmesi için ambalajını mutlaka okuması gerekiyor.

Piyasa büyüklüğü 4.2 milyar TL oldu

Duygu Erdoğan, Milliyet Ekonomi’de kakao piyasasındaki gelişmeleri yazdı. Duygu Erdoğan’dan öğrendiğimize göre yılda 270 bin ton çikolata üretimi var, çikolata sektörünün iş hacmi ise 4 milyar 200 milyon TL dolayında.

Butik çikolata üretimi yapan Melodi Çikolata’nın tesislerini gezerken Ender Taşer, çikolatada hammadde kalitesinin, karışımın ve çikolatayı inceltici silindirlerin önemini anlattı. Böyle üretilen çikolata ağızda eriyor. Pürtük bırakmıyor.

Melodi Çikolata gibi butik üretim tesislerinin piyasa payı 7-8 bin ton. Şimdilerde iki büyük üretici Ülker ile Altın Grubu (Kahve Dünyası.) Onlardan sonra Eti, Şölen, Nestle, Saray, Pelit firmaları geliyor.

Unutmayınız. Çikolata alırken ambalajının üzerini okuyunuz ki ne satın aldığınızı, neye para ödediğinizi bilme imkanınız olsun.