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Spor

Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Yunanistan

Rusya 58 - 62 Yunanistan

21 Haziran 2017 02:28

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2. Tur mücadelesinde Rusya'yı 62-58 yenen Yunanistan, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Çek Cumhuriyeti'nin Prag kentindeki Sportovni Hala Kralovka Salonu'nda oynanan 2. Tur maçında Rusya ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

Rakibini 62-58'lik skorla mağlup eden Yunanistan çeyrek finale yükselerek A Milli Kadın Basketbol Takımı ile eşleşti. Türkiye-Yunanistan mücadelesi perşembe günü Prag Arena'da yapılacak.

Şampiyonada çeyrek final maçları 22 Haziran Perşembe günü, yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Cumartesi günü, final ise 25 Haziran Pazar günü Prag'da oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

İspanya-Letonya

Fransa-Slovakya

Belçika-İtalya

Türkiye-Yunanistan

DHA

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