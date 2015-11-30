"Türkiye'nin Çeçenlere yardım ettiği yalan, onlar Müslümanları öldüren teröristler için bağış topluyor"

Türkiye’yi IŞİD’e destek vermekle itham eden Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, Türkiye’nin İslamiyeti zayıflatmak ve yok etmek isteyen Batıkı ülkelere destk verdiğini söyledi.

RT’de yer alan habere göre, Instagram hesabından bir açıklama yapan ve Türkiye medyasının bir kısmında çıkan kendisiyle ilgili çıkan haberlere cevap veren Kadirov, Türkiye’nin Çeçen halkına her zaman yardım ettiği iddialarını da yalanladı. “Açık ifadeleri tercih ediyorum, ne zaman, nerede ve neyle Türkiye Çeçenistan’a ve halkıma yardım etti? Bana tek bir okul, hastane, ana okulu ya da cami gösterin Çeçen halkına verilen” diyen Kadirov, şöyle devam etti:

“Sadece teröristlere yardım ettiniz. Onlar için bağış topladınız, onlara sağlık hizmeti sundunuz ve onlar terörist saldırılar düzenleyerek Çeçenleri öldürdüler. Bu mu sizin yardımınız?”

Türkiye’nin IŞİD’le savaşmadığını savunan Kadirov, “Onlarla anlaşma yapıyorlar, onlardan ve binlerce Müslüman’ı öldüren İslam düşmanlarından petrol satın alıyorlar” dedi.