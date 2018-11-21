Türkiye'nin C Grubu'ndaki rakipleri 2 Aralık'ta belli olacak

Türkiye\'nin C Grubu\'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

Kuralar 2 Aralık\'ta çekilecek

İstanbul (DHA)

UEFA Uluslar Ligi\'nde grup maçları tamamlanırken yarı finale çıkan takımlar, düşenler ve çıkanlar belli oldu.

Bu sene ilki düzenlenen Uluslar Ligi\'nde Türkiye C Ligi\'ne düşerken muhtemel rakipleri de kesinleşti.

Bir sonraki Uluslar Ligi\'nin C kategorisinde yine 4 grup olacak ve Türkiye; Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İsrail, Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, Karadağ, Gürcistan, Makedonya ve Belarus ile birlikte mücadele edecek. 2 Aralık\'ta çekilecek kurada milli takımımız bu ülkelerin 3\'ü ile aynı grupta yer alacak.