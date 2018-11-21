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Spor

Türkiye'nin C Grubu'ndaki rakipleri 2 Aralık'ta belli olacak

Türkiye'nin C Grubu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu Kuralar 2 Aralık'ta çekilecek İstanbul (DHA) UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlanırken yarı finale çıkan takımlar, düşenler ve çıkanlar belli oldu

21 Kasım 2018 14:25

Türkiye\'nin C Grubu\'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

Kuralar 2 Aralık\'ta çekilecek

İstanbul (DHA)

UEFA Uluslar Ligi\'nde grup maçları tamamlanırken yarı finale çıkan takımlar, düşenler ve çıkanlar belli oldu. 
Bu sene ilki düzenlenen Uluslar Ligi\'nde Türkiye C Ligi\'ne düşerken muhtemel rakipleri de kesinleşti.
Bir sonraki Uluslar Ligi\'nin C kategorisinde yine 4 grup olacak ve Türkiye;  Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İsrail, Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, Karadağ, Gürcistan, Makedonya ve Belarus ile birlikte mücadele edecek. 2 Aralık\'ta çekilecek kurada milli takımımız bu ülkelerin 3\'ü ile aynı grupta yer alacak.

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