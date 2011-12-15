-Türkiye'nin büyümesi sağlıklı ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''Türkiye'de büyüme sağlıklı bir büyümedir. Reel sektörden, üretimden, ihracattan kaynaklanan bir büyümedir ve istihdam oluşturan bir büyümedir'' dedi. Ergün, Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) Rixos Otelinde düzenlediği resepsiyonda, YASED'in isminin Uluslararası Yatırımcılar Derneği şekline dönüşmesinin çok anlamlı olduğuna işaret ederek, ''Artık yabancı sermaye diye bir kavram Türkiye'de kalmadı. Türkiye kaynaklı sermayenin de dünyanın çok değişik yerlerinde yatırımları olduğu gibi başka ülke kaynaklı sermayelerin de Türkiye'de büyük yatırımları vardır. Onun için artık sermayeyi yerli-yabancı diye ayırmıyoruz. Uluslararası sermaye bir bütün halinde değerlendirmesi gerekiyor. YASED'i de böyle yaptığı için Uluslararası Yatırımcılar Derneği şekline dönüştüğü için kutluyorum'' diye konuştu. Türkiye ekonomisinin dünyada ve özellikle Avrupa'da yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen büyüme sürecini devam ettirdiğine işaret eden Bakan Ergün, şöyle devam etti: ''Bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 8,2 oranında büyüdük ve dünyada Çin'den sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olduk. Bu yılın ilk 9 aylık dönemine baktığımızda, 9,6'lık oranda büyüme ile Çin'i de geride bırakarak aslında 9 aylık dönemde dünyada en hızlı büyüyen birinci ülke konumundayız. Elbette eleştiriler olacaktır. Şimdi de bu kadar hızlı büyüme olmaz, olmamalı diye eleştiriyorlar. Biz tıpkı yavaş büyüme gibi hızlı büyümenin de sorunlara yol açabileceğini biliyoruz. Ancak yavaş büyümenin ya da küçük büyümenin, küçülmenin getirdiği sorunlardan ziyade hızlı büyümenin getirdiği sorunlarla ilgilenmeyi tercih ederiz. Küçülse başka türlü sorunlar ortaya çıkacak. Onun getirdiği sorunlarla uğraşmak çok daha zamanımızı alacaktır, meşgul edecektir. Ama hızlı büyüme ile ilgili ortaya çıkacak sorunları kontrol altında tutmak daha mümkündür. Zira Türkiye'de büyüme sağlıklı bir büyümedir. Reel sektörden, üretimden, ihracattan kaynaklanan bir büyümedir ve istihdam oluşturan bir büyümedir.'' Bu büyümeye kaynaklık eden sektörlerin başında gelen sanayide en son açıklanan Ekim ayı üretim endeksinin 2005 yılında başlatılan serinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Ergün, ''İşsizlik oranı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puan azalarak 8,8 değeriyle 2005 yılında başlatılan serinin en düşük değerini yakalamıştır. Ekonomi sadece 1 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon 800 bin yeni istihdam meydana getirerek büyümüştür. Türkiye ekonomisinin nasıl başarılı olduğunu görmek isteyenler iş ve yatırım ortamını iyileştirmek için attığımız adımlara bakması gerekir'' dedi.