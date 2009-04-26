‘Türkiye'nin buğdayı yeterli, ithalat gereksiz’

TZD, ithal edilen buğdayın piyasaya verilmesi durumunda haksız bir rekabet yaşanacağı uyarısında bulundu.



Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, ithal edilen buğdayın piyasaya verilmesi durumunda haksız bir rekabet yaşanacağını belirterek, "Türkiye'de yeterince buğday var. İthalat gereği doğmayacaktır" dedi.



TZD Başkanı İbrahim Yetkin, İçkale Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında, buğday üretimi hakkında açıklamalarda bulundu. Bir önceki yılın şiddetli kuraklığının geçen yıl yaşanmadığı için buğday üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 3.2 onanında artarak, yaklaşık 17.8 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirten Yetkin, bu rakamın 20 milyon ton civarında olan Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyledi.



2008 yılı üretiminin düşük olmasının iki büyük nedeni olduğunu ifade eden Yetkin, bunlardan birincisinin girdi fiyat makasının üretici aleyhine açılması, bunun sonucu olarak da tarıma ayrılan kaynakların yetersizliğinden ötürü teknolojik açıdan bir tıkanma yaşanması ve küçük üreticilerin yoğun biçimde tarım sektörünü terk etmesi, diğerinin ise kuraklık olduğunu dile getirdi.



Yetkin, buğday fiyatının halen bulunduğu seviyenin üstüne çıkamayacağı, büyük ihtimalle de altına ineceğinin görüldüğünü kaydetti. Geçen sene üretim düzeyi tüketim düzeyinin altında kaldığı halde buğdayın serbest piyasada fiyat sıkıntısı yaşamasının en büyük nedeninin buğday ithalatı olduğunun altını çizen Yetkin, 'Dahilde İşleme Rejimi' çerçevesinde ithal edilen buğdayın söz konusu rejimin amacı dışına taşarak piyasaya verildiğine dikkat çekti.



Dahilde İşleme Rejimi'nin ihraç ürünleri üretmek ve ihracatı teşvik etmek için getirilmiş bir sistem olduğunu anlatan Yetkin, bu sistemde ihracat amaçlı mallarda kullanılan ürünlerin gümrük vergisine tabi olmadan ithal edildiğini söyledi. İthal edilen buğdayın piyasaya verilmesi durumunda haksız bir rekabetin yaratılacağını vurgulayan Yetkin, "Bizler ihracatı teşvik amacıyla getirilen bu uygulamayı destekliyoruz. Ancak bu sistemin amacı dışında yaygın biçimde kullanıldığına dair söylentiler giderek yayılmaktadır" dedi.



Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday fiyatlarının düşürülmesine karşı önlem alması gerektiğine işaret eden Yetkin, buğdayın satış fiyatının da 70 kuruş olması gerektiğini söyledi. Kuraklık tehlikesinin de ortadan kalktığını ifade eden Yetkin, buğday üretiminin 20 milyonun üzerinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini belirtti. Türkiye'nin yıllık toplam buğday tüketiminin 18 milyon ton civarında olduğu göz önüne alındığında bu yıl buğday sıkıntısının olmayacağının altını çizen Yetkin, "Türkiye'de yeterince buğday var. İthalat gereği doğmayacaktır" diye konuştu.

