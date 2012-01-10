'Türkiye'nin bu emre boyun eğeceğini beklemiyorduk'

T24

İran'da Düzenin Yararını Teşhis Konseyi'nin stratejik araştırmalar bölümünün başkanlığını da yürüten Ruhani, bugün Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım ile görüştü. Ruhani, Malatya'da kurulması planlanan NATO füze radarı sisteminin hedefinin İran olduğunu savunarak, Türkiye'den projenin kaldırılmasını istedi. Düzenin Yararını Teşhis Konseyi'nin yayınlandığı haber göre, Ruhani, Türk büyükelçiye hitaben, "Türkiye, güven ortamının tam olarak sağlanması ve tüm yönlü ilişkilerin eskiden olduğu gibi gelişmesi için NATO füze savunma sistemini kaldırmalıdır" diye konuştu.Türk Büyükelçi Ümit Yarım ise görüşmede, konu ile ilgili Ankara'nın tutumunu savunarak, bu radarın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını, NATO tarafından konuşlandırılsa bile Türkiye'nin yönetiminde olduğunu söyledi. Yarım, "Biz daha önce de bu sistemin hiçbir komşu ülke aleyhine kullanılmayacağını söylemiştik" dedi. Aynı zamanda Uzmanlar Meclisi üyesi de olan Ruhani, Türk Büyükelçinin savunmalarını ikna edici bulmadığını belirterek, "Sizin söylediğiniz tam tersine ABD, sistemin konuşlandırılmasındaki ana hedefinin İran olduğunu belirtmektedir. Biz, Türk hükümeti ve iyi dostumuz olan ülke liderlerinden bu emre boyun eğmelerini beklemiyorduk" ifadesini kullandı.İran'ın dini lideri Ayetullah Seyid Ali Hamaney'in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi Hasan Ruhani, Türkiye'den geçmişteki güven ortamının tekrar sağlanması için Malatya'daki NATO füze kalkanı sistemi projesinin kaldırılmasını istedi.İran'da Düzenin Yararını Teşhis Konseyi'nin stratejik araştırmalar bölümünün başkanlığını da yürüten Ruhani, bugün Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım ile görüştü. Ruhani, Malatya'da kurulması planlanan NATO füze radarı sisteminin hedefinin İran olduğunu savunarak, Türkiye'den projenin kaldırılmasını istedi. Düzenin Yararını Teşhis Konseyi'nin yayınlandığı haber göre, Ruhani, Türk büyükelçiye hitaben, "Türkiye, güven ortamının tam olarak sağlanması ve tüm yönlü ilişkilerin eskiden olduğu gibi gelişmesi için NATO füze savunma sistemini kaldırmalıdır" diye konuştu.Türk Büyükelçi Ümit Yarım ise görüşmede, konu ile ilgili Ankara'nın tutumunu savunarak, bu radarın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını, NATO tarafından konuşlandırılsa bile Türkiye'nin yönetiminde olduğunu söyledi. Yarım, "Biz daha önce de bu sistemin hiçbir komşu ülke aleyhine kullanılmayacağını söylemiştik" dedi. Aynı zamanda Uzmanlar Meclisi üyesi de olan Ruhani, Türk Büyükelçinin savunmalarını ikna edici bulmadığını belirterek, "Sizin söylediğiniz tam tersine ABD, sistemin konuşlandırılmasındaki ana hedefinin İran olduğunu belirtmektedir. Biz, Türk hükümeti ve iyi dostumuz olan ülke liderlerinden bu emre boyun eğmelerini beklemiyorduk" ifadesini kullandı.