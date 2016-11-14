"Türkiye'nin borcu 2 ayda 44 milyar lira arttı"

CHP sözcüsü Selin Sayek Böke," Özgürlükler kısıtlandıkça daha da fakirleşiyoruz, 2 ayda borcumuz, 44 milyar lira daha arttı. Hükümet hukuku hiçe sayan uygulamalarından vazgeçmezse, kur artışı da durmaz, toplu iflaslar da gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

DHA'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke Türk Lirasındaki değer kaybına yönelik bilgi verdi. Selin Sayek Böke'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye, ekonomide de olağanüstü günler yaşıyor. Türk Lirasındaki değer kaybı, işlerin kötüye gidişini daha da hızlandırdı. İşlerin kötüye gidişi hızlandıkça da Türk Lirasının değer kaybı hızlanıyor ve artıyor. 2016 yılı başında dolar/TL kuru 2,9167 düzeyindeyken 9 Kasım itibariyle kısa süreli de olsa dolar/TL kuru 3,30 TL düzeyini aşarak tarihi bir rekor daha kırdı. Türk Lirasındaki değer kaybı hafta boyunca sürdü ve dolar kuru bu haftayı 3,26 TL düzeyinde tamamladı. Yani sadece 2 ayda, (9 Eylül- 11 Kasım ) kurlardaki artış 31 kuruşu geçti."

'Sorumlu ekonomiyi tamamen boşlayan AKP iktidarıdır'

"Türk Lirası'ndaki değer kaybının sorumlusu ekonomiyi tamamen boşlamış olan AKP iktidarıdır. AKP hükümetinin ülkede sorunları çözmeye dönük adımlar yerine, gerginliği sürekli arttırıcı adımlar atmasıyla Türk Lirası'ndaki değer kaybı daha da büyüyor. AKP iktidarı adeta dolar lobisi.

'Türkiye'nin toplam borcu 2 ayda 44 milyar lira daha arttı'

AKP Hükümetinin bu aymazlığı yüzünden, sadece kurlardaki artış nedeniyle Türkiye'nin toplam borcu 2 ayda, 44 Milyar Lira daha arttı. Artık Türkiye, 2 ay öncesine göre daha fakir. Hepimiz oturduğumuz yerde, daha da fakirleştik. AKP iktidarı vatandaşlarımızı fakirleştiriyor."