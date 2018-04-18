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Ekonomi

"Türkiye'nin borç yükü, kriz dönemine yaklaştı"

Türkiye'nin toplam dış borcu, Eylül 2017 itibarıyla 453.2 milyar doları aştı

18 Nisan 2018 15:27

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin dünkü grup toplantsında erken seçim çağrısı yaparken artan ekonomik risklere ve döviz fiyatlarının fren tutmamasına işaret etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), verilerine göre Türkiye’nin toplam dış borcu, Eylül 2017 itibarıyla 453.2 milyar doları aştı. Türkiye’nin iç ve dış toplam borçları ise 3 trilyon 604 milyar liraya ulaşarak milli geliri aşmış durumda. Cumhuriyet'te yer alan haberde, "Türkiye'nin borç yükü, kriz dönemine yaklaştı" denildi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 5 artarak Şubat 2018 sonu itibarıyla 122.9 milyar dolar oldu. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5.3 artarak 69.5 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.6 yükselişle 53.2 milyar dolar oldu.

Kamunun kısa vadeli borcu geçen yıl sonuna göre yüzde 11.5 artarak 24 milyar dolar, özel sektörün yüzde 3.5 yükselerek 98.2 milyar dolara ulaştı. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 185.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 18.2, Merkez Bankası’nın payı yüzde 0.4 ve özel sektörün payı ise yüzde 81.4 oldu.

Türkiye’nin toplam dış borcu, Eylül 2017 itibarıyla 453.2 milyar doları aştı. Bunun 136.2 milyarı doları (yüzde 29) kamuya ait. 316.4 milyar doları (yüzde 70) özel sektörün borcu. Toplam dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 53.3 ile 2001 krizindeki seviyelere yaklaştı. Türkiye’nin iç ve dış toplam borçları ise 3 trilyon 604 milyar liraya ulaşarak milli geliri aşmış durumda.

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