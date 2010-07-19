Türkiye'nin bombardımanı, başka seçenek bırakmadı

T24 - Daily Telegraph muhabiri Justin Vela terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'la röportaj yaptı. Karayılan röportajda, Türkiye'nin bombalamalarının ardından eyleme geçmek dışında seçeneğimiz kalmadı" dedi.





İngiliz Daily Telegraph gazetesinde bugün terör örgütü PKK'nın liderlerinden Murat Karayılan ile yapılan bir röportaja yer verildi.



Gazetenin muhabiri Justin Vela'nın Kandil Dağı'nda yaptığı röportaj, "Teröristler Türkiye'nin turistik kentlerini tehdit ediyor" başlığı ile verildi.



PKK'nın bir yıllık ateşkesin ardından yalnızca doğudaki karakol ve askeri üsleri değil Türkiye'nin batısındaki il ve ilçeleri de hedefleyebileceğini yazan gazete, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın "yüksek terörizm tehlikesi nedeniyle, Türkiye'nin güneydoğusuna zaruri olmayan gezilerin yapılmaması gerektiği" uyarısını da aktarıyor.



Haberde, Karayılan'ın "Türkiye'nin bombalamalarının ardından PKK'nın eyleme geçmek dışında bir seçeneği kalmadığını söylediği" belirtiliyor.





"Mücadeleyi onlarca yıl daha sürdürebiliriz"



Vela, insansız hava araçlarından saklanarak Karayılan'la röportaja götürüldüğünü de söyleyip, PKK liderinin operasyonlar ve NATO'nun en büyük ordularından birine karşı "mücadeleyi onlarca yıl daha sürdürebiliriz" dediğini de aktarıyor.



Daily Telegraph muhabiri, uzmanların da PKK'nın tehditlerinin, çatışmaların ciddi şekilde yükseleceğinin habercisi olduğuna katıldıklarını da söyleyip, Washington'daki Carnegie Endowment'tan Henri Barkey'in sözleriyle de bu ifadesini destekliyor.



