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Dünya

TÜRKİYE'NİN BM GÜVENLİK KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI SONA ERDİ NEW YORK (A.A)

01 Ekim 2010 10:14

-TÜRKİYE'NİN BM GÜVENLİK KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI SONA ERDİ NEW YORK (A.A) - 01.10.2010 - Türkiye'nin bir ay süren BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı sona erdi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Türkiye'nin dönem başkanlığının sona ermesi dolayısıyla Türkevi'nde resepsiyon verdi. Yoğun ilgi gören resepsiyona BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Lynn Pascoe ve özel kalem müdürü Vijay Nambiar başta olmak üzere BM'ye üye ülkelerin daimi temsilcileri, üst düzey diplomatları ve gazeteciler katıldı. Türkiye'nin 2 yıllık Güvenlik Konseyi üyeliği ise 1 Ocak 2011'de sona erecek. 

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