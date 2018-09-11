Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi'nden İdlib için ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine Tahran zirvesinin sonuçlarını ve İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley burada yaptığı konuşmada, Rusya ve Suriye ordusunun İdlib'de 100'den fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Haley, "Rusya, İran ve Esad rejimi siyasi çözümle ilgilenmiyor. Türkiye bunu geçen hafta öğrendi, İdlib'de ateşkes istedi ama Rusya ve İran, Türkiye'nin bu teklifini kabul etmedi" diye konuştu.

"Üç ülke olarak hemfikiriz"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzya da Tahran zirvesinin sonuçları hakkında konseyi bilgilendirdi. Nebenzya, İdlib'de on binlerce El Nusra ve IŞİD üyesinin bulunduğunu ifade ederek Rusya, İran ve Türkiye'nin tüm Suriye'de terör kalıntılarını temizleme konusunda hemfikir olduklarını açıkladıklarını söyledi.

Suriye'deki krize siyasi çözüm dışında bir alternatif olmadığını belirten Nebenzya, ''Siyasi çözüme karar veren silahlı muhalifleri acilen teröristlerden ayırmaya ihtiyaç var ve bu çağrı uluslararası toplumun tüm üyelerine'' dedi.

Tahran zirvesinde Suriye'nin yeniden inşa edilmesinin de ele alındığını ve şartların bu durum için uygun olduğunu söyleyen Nebenzya, Suriye'de insani yardıma, mayınların temizlenmesine ve altyapının yeniden inşa edilmesine ihtiyaç olduğunu ancak Batı'nın bu konuda 'siyasi şantaj yaptığını' söyledi.

Türkiye'den ateşkes çağrısı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısı yaptı.