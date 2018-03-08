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Ekonomi

Türkiye'nin bitkisel üretim değeri 2017'de yüzde 15 arttı

İstanbul, 8 Mart (DHA) - Bitkisel üretim değerleri 2017 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 135

08 Mart 2018 13:58

İstanbul, 8 Mart (DHA) - Bitkisel üretim değerleri 2017 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 135.2 milyar liraya yükselti. Görülen artışlar, tahıllar ve diğer ürünlerde yüzde 19.6 artışla 55.5 milyar lira, sebzelerde yüzde 6.7 artarak 33.8 milyar lira, meyveler, içecek ve baharatta yüzde 16.1 artışla 45.9 milyar liraya çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, bir önceki yıla göre görülen fiyat değişimleri şöyle,
- buğday (durum) fiyatı yüzde 9.9 artarak 0.89 lira
- Nohut fiyatı yüzde 48.4 artarak 5.46 lira,
- yağlık ayçiçeği fiyatı yüzde 15.2 artarak 2.22 lira,
- patates yüzde 11.2 artarak 0.71 lira,
- çeltik yüzde 26 artarak 1.92 lira,
- sofralık domates fiyatı yüzde 8.0 artarak 1.35 lira,
- sofralık hıyar fiyatı yüzde 17.4 artarak 1.32 lira,
- dolmalık biber fiyatı yüzde 9.5 artarak 1.50 liraya çıkarken,
- taze soğan fiyatı yüzde 3.4 azalarak 2.11 lira,
- kuru sarımsak fiyatı yüzde 6.1 azalarak 5.66 lira,
- kırmızı mercimek fiyatı ise yüzde 6.7 azalarak 2.33 liraya geriledi. (Grafik)

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