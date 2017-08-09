Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu'ndan Türk vatandaşa teşekkür

Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, geçtiğimiz günlerde bulduğu içi para ve altın dolu çantayı polise teslim eden örnek vatandaş Yakup Yılmaz’ı kabul etti.



Yakup Yılmaz, bir parkta bulduğu ve içerisinde yaklaşık 40.000 Euroluk değerli eşya bulunan çantayı tereddüt etmeden polis karakoluna götürdü. Yılmaz’ın bu hareketi, Alman medyasının da ilgisini çekti ve birkaç gün ulusal ve yerel medyada haber konusu oldu. 40.000 Euro değerindeki çantayı sahibine geri veren Yakup Yılmaz’ın sağlık sorunlarından dolayı uzun zamandır raporlu olması ve halen işsizlik parasıyla geçiniyor olması, kendisine olan ilgiyi daha da artırdı.

"Bu Alman Toplumuna da Bir Mesaj"

Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, bu örnek davranışından dolayı Yılmaz’ı makamında kabul etti ve kendisine Türk toplumu adına teşekkür etti. Bu örnek eylemin Alman Toplumuna da bir mesaj niteliğinde olduğunu söyleyen Çelik, “Her ne kadar zaman zaman eleştirilere maruz kalsak da Türk insanının yaşadığı topluma olan katkılarını gösteren çok önemli bir örnek. Bu çok değerli ve içi zengin bir hareket. Görüldüğü gibi başkasının malıyla mülküyle işi olmadığını ve sadece kendi kazancıyla yetindiğini ifade etti vatandaşımız” dedi.

"Beni Bundan Sonra Oğlun Kabul Et"

Çantayı buluş hikâyesini başkonsolosa ve Türk basınına tekrar anlatan Yakup Yılmaz, çantayı kendisinin bulduğu için çanta sahibinin çok şanslı olduğunu ifade etti. Bedensel engelli, yaşlı bir Alman’a ait olan çantayı sahibine iade eden Yılmaz, bununla yetinmeyip, yalnız yaşayan bu yaşlı Alman’a gerek duyduğu takdirde yardım etme teklifinde bulundu. Parasını bulduğu şahsa, telefon numarasını da veren Yılmaz, kendisini bundan sonra oğlu gibi kabul etmesini ve gece gündüz ne zaman yardıma ihtiyacı olursa kendisini arayabileceğini söyledi.

Yılmaz Tatil Ödülü

Berlin Başkonsolosluğundaki toplantıda hazır bulunan Frankfurtlu Türk işadamı Mehmet Kocagöl de, bu örnek davranışından dolayı Yakup Yılmaz’a ailesiyle birlikte Antalya’da bir haftalık tatil hediye etti. Yılmaz’a Türk toplumu adına teşekkür eden Karagöl “Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde bir Türk’ten böyle örnek bir davranışın gelmesi takdire şayandır. O nedenle ben de bu beyefendiye ve ailesine küçük bir tatil hediye etmek istedim. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.



Üç çocuk babası Iğdırlı Yakup Yılmaz, 1992 senesinden beri Almanya’da yaşıyor.