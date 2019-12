New York Times Gazetesi, “Türkiye’nin Batı ile gerilimi artıyor” başlıklı bir haber-analiz yayımladı.



Dan Bilefsky imzalı ve İstanbul çıkışlı yazıda, AB’ye üyelik şansı giderek zorlaşan Türkiye’nin yıllardır görülmemiş bir enerjiyle Müslüman ülkelere açıldığı belirtildi.Uzun süredir gündemde bulunan, “laik Türkiye’nin Batı’nın yerine Doğu’ya mı yöneldiği” sorusunun ise “ABD ve AB’nin canını sıktığı” ifade edilen yazıda, “Altı ay sonra, şimdi, Washington ve Brüksel’de Türkiye’nin güvenilirliğini sorgulayanlar var ve birçok Türk ‘AB bizi reddetmeden biz AB’yi reddedelim mi’ sorusunu soruyor” denildi. Diğer yorumlar şöyle:



Bazı müttefikler sinirleniyor



* The Guardian (İngiltere) Türkiye, Ortadoğu’da çok olumlu yeni bir rol oynuyor. İran’a uzanmak, bu rolü oynamanın ideal yolu. Türk liderleri, birkaç yılı, ‘komşularla sıfır sorun’ olarak adlandırdıkları bir hedefi izleyerek geçirdi, başarılı oldu. Ancak olumsuz bir nokta var o da Türkiye’nin İsrail’den uzaklaşmayı başlamasıdır.



* Financial Times (İngiltere): Ahmedinejad’ın Sayın Erdoğan’ın İsrail’in politikalarına yönelik sert çıkışlarına verdiği destek, Batılı ortaklarını, Ortadoğu ve bölgesel diplomasisinde yeni bir rol oluşturmak amacıyla eski ittifakları terk etmeyeceğine ikna etmeye çalıştığı bu dönemde

Türkiye’yi mahçup edebilir.



* Le Monde (Fransa) Erdoğan, Tahran’da İran ile dostluğunu kutluyor. Ama bu dostluk gösterisi, Tür-kiye’nin bazı geleneksel müttefiklerini sinirlendiriyor.