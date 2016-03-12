Türkiye'nin başörtülü ilk kaymakamı görevine başladı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi Kaymakam Vekilliği görevine atanan Neslihan Kısa, görevine başladı. Kısa, Türkiye'nin ilk başörtülü kaymakamı oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Sarıcakaya Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Gölcük ve Altınova ilçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamlayan ve İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Sarıcakaya Kaymakam Vekilliği görevine atanan Kısa'nın ilçeye gelerek görevinin başına geçtiği bildirildi.Kısa, Türkiye'nin ilk başörtülü kaymakamı oldu.

Kısa'nın özgeçmişi

Kaymakam Vekili Neslihan Kısa, 1991 yılında Giresun'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Kısa, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 2013 yılında fakülte birincisi olarak mezun oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavına katılan Kısa, 2015 yılında Kocaeli Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Kocaeli'nin Gölcük ve Yalova'nın Altınova ilçesinde kaymakam refikliği stajını tamamlayan Kısa, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 1 Mart 2016 tarih ve 4173 sayılı yazısı ve bakanlık makamının 29 Şubat 2016 tarihli onayı ile Sarıcakaya Kaymakam Vekili olarak görevlendirildi.