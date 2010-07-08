'Türkiye'nin başka müttefikler araması doğal'

T24- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama,Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine bir kez daha tam destek verdi. Obama, Türkiye'nin Avrupa ailesinin dışında tutulduğunu hissettiğini, bu nedenle başka müttefikler aramasının doğal olduğunu da belirtti. Ancak Türkiye'nin politikalarındaki değişikliğin sadece bununla açıklanamayacağını vurguladı.



Obama İtalyan Corriere Della Sera gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlattı ve Ortadoğu'daki bütün ülkelere "İslam dünyasındaki demokrasi" olarak örnek teşkil ettiğini belirtti.



Bu nedenle Ankara'yla aralarında kuvvetli ilişkiler olmasına önem verdiklerinin altını çizen ABD Başkanı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını hep desteklediklerini vurguladı.



NTV'de yer alan habere göre, "Türkiye Avrupa'ya tam üye olsun" başlığı ile verilen haberde Başkan Obama, Türkiye'nin son zamanlarda gösterdiği davranış değişikliğinin altında Avrupa'nın gönülsüzlüğü ve ağır davranmasının yattığını, ancak bunun tek neden olduğuna inanmadığını söyledi.



Obama şunları kaydetti:

"Bunun bir ülkenin içindeki demokratik dialektik ile de ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ama Türk halkının Avrupa'yı nasıl algıladığı önemli bir rol oynuyor.



Eğer Türkler kendilerinin Avrupa ailesinin dışında yer aldıklarını hissediyorlarsa, başka bağlantılar ve müttefikler için başka yönlere bakmaları çok doğal" dedi.



TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU İYİ SONUÇ DOĞURMADI





Barack Obama, Türkiye'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili oynadığı arabuluculuğun iyi sonuçlar doğurmadığını söyledi.



Ancak Obama, Türkiye'nin İran'la çok uzun bir sınırı olduğunu ve bölgede hiçbir çatışma olasılığı istemediğine de dikkat çekti.