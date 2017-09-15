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Spor

Türkiye'nin 'Barış' temalı ilk maratonu 1 Ekim Pazar günü koşulacak

Turkcell Gelibolu Maratonu'nda 'Barış' için koşulacak Gelibolu DHA (Fotoğraflı) Türkiye'nin 'Barış' temalı ilk maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, 'Barış için Koşuyoruz' sloganıyla 1 Ekim Pazar günü gerçekleşecek

15 Eylül 2017 16:07

Turkcell Gelibolu Maratonu\'nda \'Barış\' için koşulacak

Gelibolu DHA
(Fotoğraflı)

Türkiye\'nin \'Barış\' temalı ilk maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, \'Barış için Koşuyoruz\' sloganıyla 1 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Son iki senede olduğu gibi yine Gelibolu Yarımadası\'nın tarihi noktalarında koşulacak olan maraton için heyecan da artmaya başladı. Turkcell Gelibolu Maratonu\'nda yer almak isteyen sporseverler kayıtlarını, 30 Eylül Cumartesi gününe kadar www.gelibolumaratonu.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. 
HER KATILIMCIYA SERTİFİKA
Katılımcılar maraton, yarı maraton, 10 km koşusu ve 5 km halk koşusu olmak üzere 4 kategoride bu maratona dahil olabilecekler. Tüm kategorilerdeki koşular Morto Koyu\'ndan başlayıp yine Morto Koyu\'nda noktalanacak. Ana maraton sonrasında tüm yarışmacıların ve halkın katılımı ile ödül töreni saat 13:00\'de gerçekleştirilecek. 
Turkcell Gelibolu Maratonu\'nda ana maratonda yer almak isteyen katılımcılar, içinde derecelerinin de tutulmasını sağlayan çiplerin bulunduğu yarış kitlerini Maraton Fuarı\'nda alabilecekler.
MARATON FUARI 28-30 EYLÜL\'DE DÜZENLENECEK
Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen Gelibolu Yarımadası\'nda yapılacak organizasyonun öncesinde klasikleşen Maraton Fuarı, bu yıl 17burda AVM\'de gerçekleştirilecek. 28-30 Eylül tarihleri arasındaki fuarda, katılımcıları eğlenceli aktiviteler bekliyor. 
 

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