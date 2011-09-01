Türkiye'nin B Planı'na 'özür yok' cevabı

T24 - Türkiye'nin, özür gelmemesi durumunda 'B Planı'nın uygulanacağı yönündeki açıklamalarına karşın, İsrail'in özür dilememe tutumunu sürdürdüğü kaydedildi.



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BM'nin Mavi Marmara raporunun açıklanmasına sayılı günler kala, Davutoğlu'nun 'özür olmazsa B planı var' açıklaması İsrail'de yankı buldu.



Konu 'ültimatom' başlıklarıyla İsrail basınında işlenirken, yetkililerden de Netanyahu'nun özür dileme niyetinde olmadığı açıklamaları geldi.



Ayrıca, raporun Türkiye için çok iyi olmadığı ve Davutoğlu'nun baskı için son dakika girişiminde bulunduğu belirtilirken, Palmer raporunun yarın akşam açıklanabileceği de kaydedildi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun sözleri, İsrail basınında geniş yer buldu.

İsrail basını, Davutoğlu'nun açıklamalarını İsrail'e uyarı veya ültimatom şeklindeki başlıklarla aktardı.



İsrail radyosu, bu açıklamalara karşı İsrailli diplomatik kaynakların, ''İsrail'in filo olayı nedeniyle özür dileme niyetinde olmadığını'' vurguladıklarını belirtti; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu çeşitli kanallarla ABD yetkililerine de aktardığını kaydetti.





‘Türkiye için iyi değil’



İsrailli kaynaklar, radyoya, Türkiye'nin Palmer raporunun yayınlanmasıyla ilgilenmediğini, çünkü raporun Türkiye için çok iyi olmadığını öne sürerken, Davutoğlu'nun sözlerini de İsrail'e baskı yapmak için son dakika girişimi olarak değerlendirdiler.

Üzüntü var özür yok!

Bir İsrailli yetkili de İsrail'in, Mavi Marmara'da hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirmesi ihtimalinin gündeme geldiğini, ancak özür dilemeyi ve Gazze Şeridi'ne ablukanın kaldırılmasını kabul etmediğini ifade etti. Aynı yetkili, Palmer raporunun İsrail'in Türk gemisinin ele geçirilmesini haklı bulduğunu ve Türkiye'yi de, geminin önlenmesi için daha fazla şey yapabileceği yolunda eleştirdiğini öne sürdü.

İsrail radyosu haberinde, İsrail askerlerinin de gemiye çıktıklarında aşırı güç kullandıkları şeklinde eleştirildiğini de hatırlattı. Haberde, raporun önümüzdeki hafta ortalarında yayınlanabileceği yolundaki tahminlere de yer verildi.

"Netanyahu Özür dilememeye kararlı"

İsrail'in Kanal 10 televizyonu da İsrail'in Mavi Marmara olayı nedeniyle özür dilemeyeceğini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu konuda kararlı olduğunu tekrarladı.

Kanal 10 televizyonuna göre, İsrailli siyasi bir yetkili, Davutoğlu'nun ültimatomuna cevap vererek, ''Anladığım kadarıyla filo olayları için özür dilemeyeceğiz. Netanyahu özür dilememeye kararlı. Bu, son günlerde Amerikalılara da söylendi'' ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlığı yetkilileri, habere göre, ''Davutoğlu'nun söylediklerine ve tarzına çok şaşırmadıklarını'' da ifade ettiler.

'24 saatlik ültimatom'

Kanal 2 televizyonu da ''24 saatlik ültimotam'' başlığıyla aktardığı haberinde Davutoğlu'nun açıklamalarını verdi.



Raporun yarın akşam saatlerinde, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un açıklayabileceği belirtilirken, yapılan yorumda, Ankara'nın B planını devreye sokmasıyla, ülkedeki İsrail Büyükelçisiyle büyükelçilik müsteşarının ''istenmeyen kişi ilan edilebileceği'' öne sürüldü.

Yapılan yorumda, bölgenin en güçlü Müslüman ülkesi olarak Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerini asgari seviyeye düşürmesi halinde, Mısır ve Ürdün'ün ne yapacağının de merak konusu olduğu ifade edildi.