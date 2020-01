Türkiye'nin Avrupa Kros Şampiyonası'nda hedefi şampiyonluk

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: \"Başarıları Kudüs\'e atfetmek istiyoruz\"

Slovakya\'nın Samorin şehrinde 10 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek 24\'üncü Avrupa Kros Şampiyonası\'na katılacak olan Türkiye Kros Milli Takımı\'nda 34 atlet derece için yarışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, şampiyonaya katılacak milli takım sporcularından Özlem Kaya, Ramazan Özdemir ve Yasemin Can, Ataköy Olimpiyatevi\'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen TAF Başkanı Fatih Çintimar, \"37 ülkenin katılımıyla yapılacak şampiyonada, 4 takım tam kadro katılma hakkına sahip. Biz de burada en yüksek katılımla yarışacak ülkelerin başında geliyoruz. Bu sene genel toplamda hedefimiz şampiyon olmak. Şampiyonada elde edeceğimiz başarıları Kudüs\'e atfetmek istiyoruz\" dedi.

Milli takıma güvenlerinin tam olduğunu söyleyen İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise, \"Sporcularımızın oradan başarıyla döneceklerine inancımız tam. Organizasyondan sonra inşallah şampiyonlarımızı havalimanında çiçeklerle karşılayacağımıza inanıyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum\" diye konuştu.

Avrupa Kros Şampiyona\'na katılacak Milli sporcu Yasemin Can da, kros sporunun zorluğuna vurgu yaparken, Ramazan Özdemir, hedeflerinin zirveye çıkmak olduğunu dile getirdi. Diğer bir sporcu Özlem Kaya da başarıların büyük desteklerle geldiğini ifade etti. Milli sporcular kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladılar.

Bu yıl ilk kez ikişer erkek ve kadından oluşan karışık takım mücadelesinin de yapılacağı 24\'üncü Avrupa Kros Şampiyonası\'na katılacak milli takım kafilesi şöyle:

20 Yaş Altı Erkekler: Ramazan Barbaros, Ramazan Baştuğ, Abdurrahman Gediklioğlu, Ömer Amaçtan, Sezgin Ataç

20 Yaş Altı Kadınlar: Pınar Demirtaş, Latife Güneş, Semra Karaslan, Gülnaz Uskun, Emine Akbingöl

23 Yaş Altı Erkekler: Saffet Elkatmış, Ersin Tekal, Ferhat Bozkurt, Süleyman Bekmezci, OnurAras

23 Yaş Altı Kadınlar: Fatma Demir, Tubay Erdal, Emine Hatun Tuna, Yayla Kılıç, Büşra Nur Koku

Karışık takım: Fatma Arık, Sebahat Akpınar, Levent Ateş, Ramazan Özdemir

Büyük Erkekler: Aras Kaya, Ali Kaya, Kaan Kigen Özbilen, Polat Kemboi Arıkan, Alper Demir

Büyük Kadınlar: Özlem Kaya, Esma Aydemir, Yasemin Can, Meryem Akdağ, Sevilay Eytemiş

