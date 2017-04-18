Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliği tehlikede

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam cezasını geri getirme planları Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğini de riske soktu.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland'ın sözcüsü Daniel Höltgen, "Türkiye idam cezası getirip uygulamaya koyarsa bu, üyeliğin sonu anlamına gelir" dedi.

47 üyeli Avrupa Konseyi'nde hiç bir üye ülkede idam cezası bulunmuyor. Belarus'un üyeliği de idam cezası bulunduğu gerekçesiyle erteleniyor. Höltgen, "Her zaman şunu dedik: Belarus'un üye olabilmesi için en azından bir moratoryum yayınlaması gerek” şeklinde konuştu. Üye ülke Rusya'da da böyle bir moratoryum söz konusu.

Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'na göre, Türkiye şu anda üyelik için gerekli koşullara sahip. Ayrıca idam cezasının kaldırılmasına ilişkin 6'ıncı ve 13'üncü ek protokolleri de onaylamış durumda.

Üçte ikilik oy gerekli

Höltgen, Türkiye'nin üyelikten çıkarılmasının hukuksal olmaktan ziyade siyasi bir mesele olacağını söyledi. Avrupa Konseyi, üyelerinin üçte ikisinin oyuyla üye bir ülkeyi üyelikten çıkarabiliyor.

15 Temmuz darbe girişiminden bu yanan idam cezası konusu Türkiye'de sık sık tartışılan konulardan biri. Erdoğan, referandum sonrası ilk açıklamasında da idam cezası konusunun bir öncelik olacağını dile getirmişti. Höltgen, "Türkiye'nin idam cezası yönünde atacağı her adım Türkiye ve Avrupa için bir geri adım olacaktır” şeklinde konuştu.

1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi'nin merkezi Strasburg'da bulunuyor. Ancak AB ile karıştırmamak gerekli. Yine de tüm AB üyeleri aynı zamanda Avrupa Konseyi üyesi. Belarus ve Vatikan dışında kalan Avrupa ülkelerinin de neredeyse tamamı üye durumunda.

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epd, BS/GA