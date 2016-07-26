T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne boyalı saldırı

"Savaşan Türk halkına güç ve dayanışma sunuyoruz"

26 Temmuz 2016 23:55

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, anarşist olduğu belirtilen Ruvikonas isimli grubun boyalı saldırısına uğradı. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği boyalı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 kişilik grup sloganlar atarak elçiliğin bulunduğu binanın önüne geldi. Grup ellerindeki kırmızı ve siyah boya dolu balonları elçiliğin duvarlarına attıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Anarşist olduğu belirtilen Ruvikonas isimli grubun üyelerinin yerlere attıkları el ilanlarında "Savaşan Türk halkına güç ve dayanışma sunuyoruz" yazıldığı görüldü.

Grubun internetten yaptığı açıklamada ise darbe yanlısı olmadıkları ancak Türk hükümetine karşı oldukları ifade edildi.

ETİKETLER

atinatürkiyebüyükelçilikboyalısaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24