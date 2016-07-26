Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne boyalı saldırı

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, anarşist olduğu belirtilen Ruvikonas isimli grubun boyalı saldırısına uğradı. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği boyalı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 kişilik grup sloganlar atarak elçiliğin bulunduğu binanın önüne geldi. Grup ellerindeki kırmızı ve siyah boya dolu balonları elçiliğin duvarlarına attıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Anarşist olduğu belirtilen Ruvikonas isimli grubun üyelerinin yerlere attıkları el ilanlarında "Savaşan Türk halkına güç ve dayanışma sunuyoruz" yazıldığı görüldü.

Grubun internetten yaptığı açıklamada ise darbe yanlısı olmadıkları ancak Türk hükümetine karşı oldukları ifade edildi.