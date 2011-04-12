Türkiye'nin askeri harcaması 15 milyar 634 milyon dolar oldu

T24 - Dünya genelindeki askerî harcamalar 2010 yılında da artış gösterdi. Türkiye’nin 2010’daki savunma giderleri 15 milyar 634 milyon dolar oldu. Rekor ise ABD’ye ait.





Silahlanma giderlerini ve askerî faaliyetleri finans krizi de durduramıyor. Sürekli tırmanışta olan askerî harcamalar geçen yıl da yüzde 1,3’lük artışla 1 trilyon 630 milyar dolara çıktı.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün raporuna göre, askerî harcamalardaki tırmanış Avrupa dışındaki ülkelerde 2010’da da devam ederken, Avrupa ise muslukları kıstı.

Askerî harcamalarda rekor her zaman olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde. ABD’nin geçen yılki askerî harcamaları bir önceki yıla göre 19 milyar dolar artarak 687 milyar dolara ulaştı.

Askerî harcamaları her yıl sürekli ve hızla artan ikinci ülke ise Çin Halk Cumhuriyeti. Çin’in 2009 yılında olan 110 milyar dolar olan askerî harcamaları 2010’da 114 milyar dolara tırmandı.



Orta Doğu ülkelerinin askerî harcamaları da arttı



Orta Doğu ülkelerinin askerî harcamaları da arttı. Çin, Rusya’yı geçti. Rusya’nın askerî harcamaları ise 53 milyar dolar. Rusya’nın 2009’daki harcamaları 52 milyardı. Soğuk savaş döneminde silahlanma yarışında ABD’nin arkasında her zaman ikinci sırada yer almış olan Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya bir süre sonra Sovyetlerin yerini almış ancak zaman içinde ikinci sıraya Çin geçmişti. Türkiye’nin 2010’daki harcamaları 15 milyar 634 milyon dolar. Yunanistan ise 2010 yılında savunmaya 9 milyar 369 milyon dolar harcadı. Ancak Türkiye’nin harcamaları milli gelire oranlanınca daha düşük. Sipri’nin verilerine göre Türkiye’nin 2010’daki askerî harcamaları milli gelirin yüzde 2,7’sini oluşturuyor. Yunanistan’ın askerî harcamalarının milli gelire oranı ise yüzde 3,2.

Avrupa'da harcamalar geriledi Askerî harcamalar dünyada 2001'den bu yana toplam olarak yüzde 43 oranında arttı. Ülkeler bazında ise birincilik yüzde 81 artışla ABD’de. Avrupa’da ise ters yönde bir eğilim görülüyor. Avrupa’nın askerî harcamaları 2010’da yüzde 2,8 oranında geriledi.

Orta Doğu da harcamaları artan bölgeler arasında. Orta Doğu ülkelerinin askerî harcamaları 2009’a göre yüzde 2,5 artarak 111 milyar dolara çıktı. Bu bölgede rekor Suudi Arabistan’ın.