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Dünya

Türkiye'nin arabuluculuk rolüne Rusya talip

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, İsrail’e seslendi: Barış istiyorsanız sizin de katılımınızla Moskova’da konferans yapalım

03 Şubat 2009 02:00

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Davos çıkışının ardından Ortadoğu barış sürecinde İsrail tarafından tarafsızlığını yitirdiğine inanılan Türkiye’nin arabulucu rolünü Rusya üstlenmek istiyor.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, İsrail’e seslenerek "Barış istiyorsanız sizin de katılımınızla Moskova’da konferans yapalım" dedi.

Davos'ta yaşanan Türkiye - İsrail gerginliğinin ardından Türkiye artık İsrail tarafından tarafsızlığını yitirmiş görülürken, ortada kalan arabuluculuk rolüne Rusya soyunuyor.

Rusya’nın BM daimi temsilcisi Büyükelçi Vitaliy Çurkin, resmi RİA ajansıyla stratejik konuları yazan "Nezavisimaya" gazetesine dün özel demeç vererek, Moskova’nın yeni barış zirvesi inisiyatifiyle ortaya çıktığını duyurdu.

Çurkin, İsrail’i Moskova’da düzenlemeyi planladıkları "Ortadoğu için Uluslararası Barış Konferansı"na davet ederken, şu ana kadar bölgede barışa katkıları bulunmuş ülkeler arasında Türkiye’yi değil, Mısır ile Fransa’yı gösterdi. Rusya’nın 2009 ilk yarısında böyle bir konferansın Moskova’da düzenlenmesine sadece Rusya yönetimiyle Arap dünyasının değil, Ortadoğu barış dörtlüsü olarak bilinen Rusya dışındaki ABD, AB ve BM tarafından da desteklendiğini duyurdu. Çurkin, "İsrail gerçekten bölgede barış ve istikrar istiyor ve buna ulaşmak için aracı arıyor ise Moskova’da toplanacak Uluslararası Ortadoğu Barış Konferansı’ndan daha iyi bir platform bulamaz" şeklinde konuştu. Konferansın toplanması için sadece İsrail’in evet demesinin yeterli olduğunu söyleyen Çurkin, "Burada sadece Gazze değil, İsrail ile Suriye arasındaki tüm Ortadoğu meseleleri masaya yatırılacak" dedi.

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