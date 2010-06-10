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Dünya

Türkiye'nin arabulucuğu reddedildi

Türkiye'de hükümetin terörist olarak görmeyi reddettiği ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile aralarında arabuluculuk yapmayı teklif ettiği Hamas, Mısır'dan başka bir arabul

10 Haziran 2010 03:00

T24-  Türkiye'de hükümetin terörist olarak görmeyi reddettiği ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile aralarında arabuluculuk yapmayı teklif ettiği Hamas, Mısır'dan başka bir arabulucu kabul etmediklerini açıkladı.


Mısır'da yayınlanan El Masri El Yom gazetesinin haberine göre, Hamas'ın liderlerinden Ayman Taha, Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas arasında yürütülen uzlaşma görüşmelerinde Mısır'dan başka bir arabulucu aramadıklarını bildirdi.


Hamas denetiminde bulunan Gazze'deki Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Bahr da, arabuluculuk konusunda Mısır'a alternatif bulunmadığını açıkladı.


El Masri El Yom gazetesi, Mısır'ın Müslüman Kardeşler örgütü temsilcileriyle bir grup Mısırlı milletvekilinin Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında, Türkiye tarafından son zamanlarda sıkça seslendirilen arabuluculuk tekliflerinin de gündeme geldiğini yazdı.


Hamas denetimindeki Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Bahr, "Filistinliler arasındaki uzlaşma sürecine yönelik arabuluculuk girişimlerinde Mısır'dan başka bir alternatifimiz yok. Biz FKÖ ile adil bir anlaşmaya varılması için sadece Mısır'dan yardım bekliyoruz" dedi.


Hamas'ın önde gelen isimlerinden Ayman Taha da, "Biz arabuluculuk konusunda Mısır'a veya Mısır'ın uzlaşma belgesine alternatif aramıyoruz. Hamas'la El Fetih arasındaki bu arabuluculuk girişiminin nihai bir anlaşmayla sonuçlanmasını umut ediyoruz" diye konuştu.


Bu arada El Masri El Yom'a konuşan üst düzey bir Mısırlı diplomat ise, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Fetih'le Hamas arasımnda arabuluculuk yapma arzusundan kaygı duymadıklarını söyledi. Mısırlı diplomat, "Daha önce de bazı bölgesel aktörler arabulucu olmak istedi, ama hiçbir şey değişmedi" dedi.

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